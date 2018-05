Iranul avertizeaza ca va respinge intimidarile lui Donald Trump privind Acordul nuclear

Ziare.

Donald Trump le-a cerut aliatilor europeni sa remedieze "deficientele" Acordului nuclear semnat in anul 2015, avertizand ca, in caz contrar, va refuza prelungirea documentului.Insa regimul de la Teheran a respins "intimidarile" lui Donald Trump, scrie Reuters."Acesta este un acord international si avem, categoric, capacitatea de a invinge intimidarile Statelor Unite", a declarat sambata Ali Shamkhani, secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala din Iran."Administratia Donald Trump ne transmite ca nu accepta un acord semnat de fostul presedinte american si ca tratatul trebuie modificat. Dar, in acest caz, cine ne garanteaza ca daca sunt facute modificari de actuala Administratie, viitorul presedinte le va accepta!?", a adaugat oficialul iranian.