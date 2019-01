Iranul confirma arestarea unui american

Ziare.

New York Times a scris de luni ca Michael White, un veteran american de 46 de ani, a fost arestat in timp ce se afla in vizita in Iran si a fost retinut din iulie 2018, pe fondul unor acuzatii nespecificate.Iranul nu confirmase arestarea, pana cand agentia de stat IRNA a publicat un comunicat al purtatorului de cuvant al Ministerului de Interne Bahram Qassemi, in care nu este precizat ce s-a intamplat sau de ce este acuzat White.Qassemi a declarat ca Iranul a informat guvernul american cu privire la arestarea lui White la cateva zile dupa ce a fost retinut si a negat ca White ar fi fost supus unor tratamente abuzive."Aceste rapoarte sunt minciuni si nepotrivite si le respingem cu fermitate", a declarat Qassemi.Cazul lui White parcurge etapele normale iar oficialii vor emite un comunicat la momentul potrivit, a adaugat el.Cazul va inrautati relatiile cu Statele Unite. Presedintele american Donald Trump a retras SUA dintr-un acord nuclear cu Iranul si a reimpus sanctiuni anul trecut care au afectat puternic economia iraniana.Mai multi americani au fost retinuti in Iran in ultimii ani iar Trump a avertizat in 2017 ca Teheranul ar putea suporta "consecinte noi si serioase" daca nu vor fi eliberati toti americanii retinuti pe nedrept.Mama lui White, Joanne, a declarat pentru New York Times ca fiul ei a vizitat Iranul "de cinci sau sase ori" pentru a se intalni cu iubita sa iraniana.Ea a informat autoritatile de faptul ca el nu s-a mai intors in iulie insa Departamentul de Stat a informat abia acum trei saptamani ca White este retinut in Iran.Site-ul de stiri din Londra IranWire, cel care a informat pentru prima oara de retinerea lui White, a informat ca un fost detinut, Ivar Farhadi, a declarat ca el a fost la aceeasi inchisoare, Vakilabad, in Mashhad, in nord-estul Iranului. El a precizat ca viata lui White este in pericol pentru este retinut intr-o inchisoare cu multi infractori periculosi.Joanne white a delarat pentru New York Times ca fiul ei sufera de astm acut si ca a trecut prin chimioterapie si tratamente cu radiatii pentru o tumoare la gat.