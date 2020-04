Iranul depaseste pragul de 4.500 de morti din cauza coronavirusului, dupa ce a relaxat restrictiile

Teama de impactul economic

Ziare.

com

Republica islamica - cea mai afectata tara de COVID -19 in Orientul Mijlociu - intregistreaza de asemenea 73.303 de cazuri confirmate, dupa ce cu o zi inainte a anuntat 71.686.Din acest total, aproximativ 46.000 de pacientii contaminati cu virusul sunt considerati vindecati. In schimb, 3.877 de persoane se afla in stare grava.Iranienii sunt din nou autorizati - de duminica - sa se deplaseze intre orasele din interiorul aceleiasi provincii. Restrictiile de circulatie intre provincii urmeaza sa fie ridicate la 20 aprilie.Intreprinderi considerate cu risc scazut de contaminare de catre autoritati - numeroase magazine si ateliere - au deschis sambata in intreaga tara, cu exceptia capitalei, unde dispozitivul urmeaza sa fie ridicat la 18 aprilie.Magazinele si serviciile considerate ca prezentand un risc mare - scoli, piscine, saloane de infrumusetare, centre comerciale si restaurante - raman inchise in toata tara. O serie de experti au avertizat puterea cu privire la riscul unui al doilea val al epidemiei.Conducatorul unui grup insarcinat cu lupta impotriva noului coronavirus la Teheran, Alireza Zali, le-a cerut locuitorilor sa ramana acasa.Insa puterea este ingrijorata de impactul economic al unei izolari prelungite asupra unei tari slabite deja de sanctiunile americane reimpuse si consolidate din 2018, dupa ce Trump a retras Washingtonul din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian."Trebuie sa luptam atat impotriva coronavirusului, cat si impotriva sanctiunilor", a subliniat intr-o conferinta de presa televizata un purtator de cuvant al Guvernului, Ali Rabiei.