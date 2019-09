Iranul e dispus sa discute mici modificari ale acordului nuclear, insa cu o conditie

Ziare.

Presedintele iranian a declarat presei la New York ca va fi deschis sa discute cu puterile majore "mici schimbari, adaugiri sau amendamente" la acordul nuclear, daca vor fi ridicate sanctiunile, transmite Reuters.Presedintele american Donald Trump, care a adoptat o politica a presiunilor economice impotriva Iranului pentru a convinge conducerea tarii sa renegocieze acordul, a declarat marti ca nu intentioneaza sa ridice sanctiunile impuse Teheranului."Toate natiunile au datoria sa actioneze. Niciun guvern responsabil nu trebuie sa subventioneze setea de sange a Iranului. Atata timp cat atitudinea amenintatoare a Iranului va continua, sanctiunile nu vor fi ridicate", a afirmat Trump intr-un discurs la Adunarea Generala a Natiunilor Unite.Ca reactie la politica presiunilor maxime a Statelor Unite, Iranul si-a redus treptat angajamentele asumate in acordul nuclear si intentioneaza sa incalce in continuare prevederile acestuia, daca statele europene nu isi vor respecta promisiunile de a proteja economia iraniana de sanctiunile americane.Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a declarat saptamana trecuta ca tara sa ar putea sa se angajeze in discutii multilaterale, daca Statele Unite vor reveni in acord si vor ridica sanctiunile.Confruntarile dintre Teheran si Washington s-au intensificat in urma atacurilor asupra unor instalatii majore de productie a petrolului din Srabia Saudita , de pe 14 septembrie, care au dus la cresterea preturilor petrolului si au amplificat temerile legate de un nou conflict in Orientul Mijlociu.Statele Unite, puterile europene si Arabia Saudita au acuzat Teheranul pentru atacuri, care au fost revendicate de gruparea Houthi din Yemen. Teheranul a negat ca ar fi implicat.