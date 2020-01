Iranul fierbe: Manifestatii anti-americane, dupa uciderea generalului Qassem Soleimani

Ziare.

In centrul capitalei Teheran, in fata moscheii din complexul Mosala, manifestantii care au purtat portrete ale lui Qassem Soleimani sau ale ayatollahului Ali Khamenei au strigat lozinci precum ''moartea Americii'' sau ''moarte Israelului'' si au cerut ''razbunare'', unii incendiind cu furie drapele americane ori israeliene.Agentia oficiala de presa Irna a relatat despre manifestatii similare in mai multe orase, in special la Shiraz, Arak si Yazd, precum si la Kerman, orasul natal al generalului Soleimani, in timp ce televiziunea iraniana de stat a difuzat imagini cu astfel proteste, de la cel desfasurat in orasul Tabriz aratand femei imbracate in Chador si plangand.In paralel, zeci de membri ai Gardienilor Revolutiei, echipati in uniformele lor militare kaki, au luat parte la o procesiune la Teheran.Anterior, ayatollahul Ali Khamenei, de care generalul Soleimani era foarte apropiat, a emis un comunicat in care spune ca aceia care l-au ucis pe comandantul Fortei Al-Quds se vor confrunta cu o ''razbunare dura''.Generalul Soleimani, insarcinat cu operatiunile externe ale Gardienilor Revolutiei si reprezentant in regiune al ayatollahului Ali Khamenei, a murit vineri dimineata la varsta de 63 de ani in urma unui raid executat de aviatia americana cu o drona asupra convoiului sau pe aeroportul din Bagdad. Odata cu el a fost ucis si Abu Mehid al-Muhandis, comandantul secund al Hashd al-Shaabi, o coalitie de forte paramilitare irakiene dominata de factiuni pro-iraniene si ai carei militanti au luat cu asalt ambasada americana la Bagdad pe 31 decembrie.Potrivit Pentagonului si presedintelui Donald Trump, care a ordonat atacul, acesta a fost menit sa descurajeze noi operatiuni ale Fortei Al-Quds, dupa ce actiunile acesteia au provocat moartea a sute de militari americani sau din tari aliate ale SUA.