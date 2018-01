Iranul ii raspunde lui Trump: Mai bine sa se ocupe de milioanele de persoane fara adapost din SUA, decat sa scrie pe Twitter

Ziare.

com

"In loc sa piarda timpul trimitand mesaje inutile pe Twitter si insulte impotriva altor popoare, Trump ar face mai bine sa se ocupe de probleme interne ale tarii sale, in special de uciderea zilnica a zeci de persoane si milioane de oameni fara adapost si infometati" in SUA, a declarat Bahram Ghassemi, citat de presa iraniana.Presedintele american Donald Trump a denuntat marti regimul 'brutal si corupt' aflat la putere in Iran, in cea de-a sasea zi a unei miscari de protest marcata de violente in tara, noteaza AFP."Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt", a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.In total, 21 de persoane, intre care 16 manifestanti, au fost ucise de la declansarea joi a protestelor impotriva dificultatilor economice si a puterii din Iran. Protestele au inceput la Machhad (nord-est) si s-au raspandit rapid in intreaga tara.Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, i-a acuzat marti pe "inamicii" Iranului ca se unesc pentru a aduce atingere regimului de la Teheran.