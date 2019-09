Iranul isi trimite ministrul de Externe in SUA, in ciuda tensiunilor in crestere

Ziare.

com

Agentia de presa oficiala Irna informase, miercuri, ca membrii delegatiei iraniene care urmau sa se deplaseze la New York pentru a pregati participarea presedintelui Hassan Rohani nu au reusit sa efectueze calatoria din cauza neacordarii vizei. In absenta acordarii vizei, deplasarea ministrului de externe si a presedintelui "vor fi probabil anulate", informase Irna."Ministrul Afacerilor Externe J Zarif pleaca la New York, vineri dimineata, pentru a asista la cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a ONU", a declarat joi pe Twitter purtatorul de cuvant al MAE de la Teheran, Abbas Mussavi."Ministrul pleaca de obicei cu o zi sau doua inaintea presedintelui" Rohani, a adaugat oficialul iranian.Conform acestor afirmatii, se pare ca in cele din urma au fost acordate vize membrilor delegatiei iraniene.Intalnire diplomatica internationala de anvergura, reuniunea anuala a Adunarii Generale a ONU urmeaza sa inceapa oficial pe 24 septembrie. Interventia Iranului in cadrul sesiunii forului de la New York este prevazuta sa aiba loc pe 25 septembrie, la o zi dupa discursurile presedintilor Donald Trump si Emmanuel Macron.Tara gazda a sediului Natiunilor Unite, americanii au obligatia de a acorda rapid vize solicitantilor care initiaza acest demers, pentru ca oficialii statelor respective sa poata participa la reuniunile ONU. Insa tensiunile in crestere dintre Washington si Teheran au atins zilele acestea un punct critic, SUA acuzand Iranul ca este responsabil de atacurile asupra instalatiilor petroliere saudite.Atacurile cu drona asupra instalatiilor petroliere ale Arabiei Saudite, revendicate de rebelii yemeniti houthi, sustinuti de Iran, au trezit temerea unei escaladari militare in zona Golfului, secretarul de Stat american Mike Pompeo acuzand Teheranul ca a comis "un act de razboi".Dupa retragerea unilaterala in mai 2018 din acordul nuclear international privind Iranul incheiat in 2015, Washingtonul a restabilit mai multe linii de sanctiuni la adresa Iranului. In cadrul acestei politici de "presiune maxima" asupra Republicii islamice, pe 31 iulie, SUA au adaugat numele ministrului de Externe Zarif pe lista neagra a persoanelor care fac obiectul sanctiunilor financiare americane.