Iranul nu a vrut sa ucida soldati americani cand a bombardat bazele militare din Irak

Ziare.

com

"Obiectivul nostru nu a fost cu adevarat de a ucide soldati dusmani, nu asta era important", a declarat generalul de divizie Hossein Salami, in cadrul unei sesiuni cu usile inchise din Parlamentul iranian, potrivit unui extras video difuzat de televiziunea de stat, relateaza AFP."Distrugerile materiale (provocate de tirurile cu rachete) au fost doar pentru ca voiam sa spunem ca suntem superiori dusmanului intr-o masura atat de mare incat putem lovi orice lucru ales de noi", a adaugat comandantul sef al armatei ideologice iraniene.Pe 8 ianuarie, au fost lansate rachete asupra a doua baze utilizate de fortele americane in vestul si in nordul Irakului, drept represalii la eliminarea generalului Qassem Soleimani, sef al operatiunilor externe ale Gardienilor Revolutiei, ucis intr-un raid aerian american pe 3 ianuarie, la Bagdad.Loviturile aeriene nu s-au soldat cu victime.Generalul Salami a fost chemat sa depuna marturie in Parlament, dupa ce fortele armate iraniene au recunoscut, sambata, ca au doborat "din greseala" un avion civil ucrainean miercuri, la doar cateva ore dupa tirurile cu rachete iraniene asupra bazelor din Irak.Cele 176 de persoane aflate la bordul avionului Boeing 737 al Ukraine International Airlines care tocmai decolase de la Teheran au murit in aceasta tragedie, pentru care generalul Amirali Hajizadeh, seful fortelor aeriene ale Gardienilor Revolutiei, si-a asumat intreaga responsabilitate.Iranul a invitat experti straini, in special din Canada (care avea numerosi cetateni la bord), SUA (tara in care a fost construit avionul), Ucraina si Franta (tara in care a fost construit motorul aparatului) sa participe la ancheta."Nu am atins nimic", a dat asigurari deputatilor generalul Salami, "nu am deplasat fragmentele avionului, nu am modificat scena (punctului de impact al aparatului la sol), nu am deplasat sistemul de aparare aeriana (aflat la originea rachetei care a doborat avionul) si nici nu am modificat informatiile de pe radare".