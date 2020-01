Iranul promite ca va razbuna "la locul si momentul potrivit" uciderea generalului Soleimani: A fost cea mai grava eroare a Americii

Ziare.

''America trebuie sa stie ca atacul sau criminal impotriva generalului Soleimani a fost cea mai grava eroare a sa (...) America nu va putea evita consecintele acestui calcul gresit'', afirma intr-un comunicat Consiliul suprem iranian de securitate nationala. ''Acesti criminali vor suferi o razbunare dura (...) la locul si momentul potrivit'', se mai arata in acelasi text, conform caruia Washingtonul ''va fi responsabil pentru consecintele ce decurg din fiecare aspect al acestei actiuni criminale''.Insarcinat cu operatiunile externe ale Gardienilor Revolutiei si reprezentant in regiune al ayatollahului Ali Khamenei, generalul Soleimani a murit vineri dimineata in urma unui raid executat de aviatia americana cu o drona asupra convoiului sau pe aeroportul din Bagdad. Odata cu el au fost ucise alte 7-9 persoane, conform diferitelor surse.Printre cei ucisi se numara si Abu Mehid al-Muhandis, comandantul secund al Hashd al-Shaabi, o coalitie de forte paramilitare irakiene dominata de factiuni pro-iraniene si ai carei militanti au luat cu asalt ambasada americana la Bagdad pe 31 decembrie.Potrivit Pentagonului si presedintelui Donald Trump, care a ordonat raidul, acesta a fost menit sa descurajeze noi operatiuni ale Fortei Al-Quds, dupa ce actiunile acesteia au provocat moartea a numerosi militari americani sau din tari aliate ale SUA, ultima fiind un atac cu rachete comis saptamana trecuta asupra unei baze irakiene de la Kirkuk, soldat cu moartea unui subcontractant american si cu ranirea mai multor militari americani si irakieni.''Generalul Qassem Soleimani a ucis sau ranit grav mii de americani de-a lungul unei perioade indelungate de timp si planuia sa ucida multi altii ... dar a fost prins! El este responsabil direct sau indirect pentru moartea a milioane de oameni'', a argumentat Trump intr-un mesaj pe Twitter, intr-o alta postare el afirmand ca ''Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere''.