Iranul pune presiune pe UE: Daca nu faceti asta, atunci vom relua procesul de imbogatire a uraniului

Ziare.

com

"Daca cealalta parte isi mentine promisiunile facute si noi de asemenea ne vom pastra promisiunile (...) . Politica noastra este sa asteptam si sa vedem (...) pentru cateva saptamani". Dar "exista tot felul de posibilitati" si "putem incepe imbogatirea de 20%", a spus Ali Akbar Salehi, citat de Reuters.Printre altele, el a declarat ca Uniunea Europeana a promis ca va salva acordul nuclear cu marile puteri, in ciuda deciziei presedintelui SUA Donald Trump de a iesi din el si de a reimpune sanctiuni impotriva Teheranului."Speram ca eforturile lor sa se materializeze (...) . Actiunile Americii arata ca nu este o tara de incredere in relatiile internationale", a spus Ali Akbar Salehi intr-o conferinta de presa comuna la Teheran cu comisarul european pentru energie si schimbari climatice, Miguel Arias Canete.In virtutea acordului din 2015 cu marile puteri, Iranul si-a inghetat programul nuclear in schimbul ridicarii celor mai multe dintre sanctiunile occidentale impuse tarii. Sanctiunile au fost ridicate in 2016.Canete a sosit la Teheran vineri noapte pentru o vizita de doua zile vizand sa reasigure Iranul ca UE reunind 28 de natiuni vrea sa pastreze deschis comertul in ciuda retragerii Statelor Unite din pact, anuntata de Trump pe 8 mai."Am trimis un mesaj prietenilor nostri iranieni ca atat timp cat ei respecta acordul si europenii isi vor (...) indeplini angajamentele. Si ei au spus acelasi lucru pe de alta parte", a declarat Canete."Vom incerca sa intensificam fluxurile comerciale care au fost foarte pozitive pentru economia iraniana", a adaugat el.UE a fost odata cel mai mare importator de petrol iranian.