"Iranul recunoaste ca a doborat avionul ucrainean. Din greseala"

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

Declaratia a venit sambata dimineata, prin intermediul televiziunii de stat, care a vorbit despre o "eroare umana" ca fiind vinovata pentru doborarea avionului. Responsabilii vor fi trasi la raspundere, se arata in declaratia citita la televiziunea de stat. Guvernul cere scuze familiilor victimelor, inclusiv celor din afara tarii, transmite The Guardian Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a scris pe Twitter:"O zi trista. Concluzii preliminare ale investigatiei interne a fortelor armate: O eroare umana intr-un moment de criza cauzat deamerican a dus la dezastru. Regretele noastre profunde, scuze si condoleante pentru oamenii nostri, familiile tuturor victimelor si alte tari afectate."O declaratie a armatei transmisa de mass-media de stat din Iran precizeaza ca avionul a fost confundat cu o "tinta ostila" dupa ce s-a indreptat catre un sit militar sensibil apartinand Gardienilor Revolutiei."Armata era la cel mai inalt nivel de reactie", se arata in declaratie, pe fondul tensiunilor crescute cu Statele Unite."Intr-o astfel de situatie, din cauza erorii umane si intr-un mod neintentionat, avionul a fost lovit." Armata a cerut scuze pentru catastrofa provocata si a promis ca isi va imbunatati sistemele pentru a preveni astfel de greseli in viitor.Responsabilii vor fi trimisi in fata unui tribunal militar si trasi la raspundere, se arata in comunicat.Anuntul de sambata vine in contextul in care pana acum autoritatile iraniene au respins in repetate randuri acuzatiile potrivit carora avionul ucrainean ar fi fost lovit de o racheta iraniana si s-a prabusit din aceasta cauza.Canada si Marea Britanie au anuntat inca de joi ca aeronava a fost doborata fara indoiala de o racheta iraniana, probabil din greseala, iar inregistrari video dificil de autentificat au inceput sa circule pe Internet in sustinerea acestei teze."Un lucru este sigur, acest avion nu a fost atins de o racheta", a declarat categoric vineri presedintele Organizatiei Aciatiei Civile iraniene Ali Abedzadeh intr-o conferina de presa la Teheran.Avionul care asigura zborul PS752 al companiei Ukraine Airlines International (UAI) s-a prabusit miercuri, la vest de Teheran, imediat dupa decolare.