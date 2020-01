Iranul recunoaste ca a doborat avionul ucrainean. Trudeau cere ancheta, Kievul asteapta despagubiri si pedepsirea vinovatilor

Ucraina vrea despagubiri

Ziare.

com

Pe de alta parte, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului."Prioritatea noastra este sa se faca lumina in acest dosar, intr-un spirit de transparenta si justitie", a afirmat Trudeau intr-un comunicat."Este vorba despre o tragedie nationala si toti canadienii sunt in doliu. Vom continua sa lucram cu partenerii nostri din toata lumea pentru a veghea ca o ancheta completa si aprofundata sa fie intreprinsa", a dat el asigurari.In acelasi comunicat, Justin Trudeau a mai declarat ca "Guvernul Canadei se asteapta la o colaborare deplina din partea autoritatilor iraniene".Vineri, ministrul canadian al Afacerilor Externe, Francois-Philippe Champagne, a anuntat ca numarul victimelor canadiene ale catastrofei a fost revizuit in scadere, trecand de la 63 la 57 din totalul celor 176 de decedati.Aceasta diferenta se explica in special prin noile informatii obtinute in cursul examinarii documentelor de calatorie ale victimelor.Numarul total al pasagerilor aparatului Boeing 737 ucrainean care aveau ca destinatie finala Canada ramane neschimbat - 138, a adaugat el.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, sambata, pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce acesta a recunoscut ca a doborat avionul companiei Ukraine Airlines International (UAI) prabusit miercuri la vest de Teheran, la scurt timp de la decolare, transmite AFP."Asteptam din partea Iranului (...) ca vinovatii sa fie deferiti justitiei", "plata unor despagubiri" si "aducerea trupurilor victimelor", a scris Zelenski pe Facebook."Speram ca ancheta va continua fara intarzieri deliberate si fara obstacole. Cei 45 de specialisti ai nostri trebuie sa obtina acces total" la ansamblul elementelor anchetei, a adaugat el.Printre cele 176 de victime ale catastrofei se numara si 11 cetateni ucraineni, inclusiv cei noua membri ai echipajului.Iranul a recunoscut ca a doborat "dintr-o eroare" avionul Boeing 737 al companiei Ukrainian Airlines, prezentand scuze, dar aratand in acelasi timp spre responsabilitatea "aventurismului american" in aceasta tragedie.Iranul regreta profund aceasta prabusire, "o mare tragedie si o eroare impardonabila", a declarat presedintele iranian Hassan Rouhani.