Iranul si-a prezentat sistemul de aparare antiaeriana: Poate sa loveasca 6 tinte simultan

Ziare.

com

Sistemul, denumit Khordad 15, poate detecta avioane de lupta si drone militare ostile de la o distanta de 150 km, a afirmat ministrul iranian al apararii, Amir Hatami, la ceremonia de inaugurare.Noul sistem este capabil de asemenea sa urmareasca tintele pe o distanta de 120 km, a adaugat ministrul.Iranul lucreaza in prezent la sisteme menite sa contracareze rachete si alte amenintari aeriene, a mai declarat Hatami.Oficialul iranian a facut aceste remarci in contextul in care relatiile deja incordate dintre Washington si Teheran s-au tensionat si mai mult in ultima luna.Iranul a suspendat o parte din angajamentele asumate prin acordul nuclear din 2015, la un an dupa retragerea SUA din acest pact, in timp ce administratia presedintelui american Donald Trump a intarit sanctiunile economice la adresa Iranului.Tot in luna mai, Pentagonul a trimis in regiune un portavion, o nava de razboi , bombardiere B-52 si o baterie de rachete Patriot.