Iranul spune ca nu se atinge de cutiile negre ale avionului doborat accidental, ci le trimite in Ucraina

Autoritatile iraniene sunt pregatite si pentru experti din Franta, Canada si Statele Unite pentru a examina datele din cutii, a mai scris agentia de stiri semi-oficiala.Toate cele 176 de persoane aflate la bordul avionului au fost ucise atunci cand zborul operat de Ukrainian International Airlines a fost doborat pe 8 ianuarie la scurt timp dupa decolarea de la Teheran in drum spre capitala Ucrainei, Kiev."Folosind expertiza din tari ca Franta, Canada si America vom incerca sa citim (inregistratorul datelor de zbor) la Kiev", a declarat Hassan Rezaifar, director responsabil cu investigarea accidentului in cadrul Organizatiei Aviatiei Civile din Iran , citat de Tasnim."Daca acest efort esueaza, atunci cutia neagra va fi trimisa in Franta". Cutiile negre nu vor fi citite in Iran, a precizat Rezaifar, conform Tasnim.Cincizeci si sapte dintre pasagerii care au murit erau canadieni. Prim-ministrul Justin Trudeau, care a facut presiuni pentru o investigatie completa asupra doborarii avionului, a spus vineri ca Iranul ar trebui sa trimita cutiile negre in Franta pentru analiza.Franta este una dintre putinele tari care pot citi inregistratoarele de date de zbor si din cabina de pilotaj, care au fost grav avariate, a declarat Trudeau intr-o conferinta de presa la Ottawa.Dupa acest incident, Iranul s-a confruntat cu o criza care s-a agravat in afara tarii si in plan intern, autoritatile anuntand abia dupa cateva zile ca armata sa a doborat accidental avionul.Incidentul s-a produs in timp ce Iranul era in alerta ridicata pentru o posibila actiune de represalii in urma atacurilor sale asupra bazelor irakiene care adapostesc militari americani. Aceste atacuri au fost lansate pentru a razbuna uciderea de catre Statele Unite a comandantului militar Qassem Soleimani intr-un atac cu drona in Bagdad pe 3 ianuarie.