Iranienii isi construiesc noi avioane de lupta si rachete: Nu ne putem baza decat pe noi insine

"Prioritatea noastra este capacitatea balistica si trebuie sa o consolidam (...), avand in vedere eforturile depuse de dusmanii nostri in domeniul apararii antiracheta", a declarat Hatami intr-un interviu televizat sambata seara, conform agentiei iraniene de stiri Tasnim.Programul balistic al Iranului este o problema spinoasa cu marile puteri, in special cu Statele Unite, dar Teheranul considera ca este crucial pentru capacitatile sale defensive intr-o regiune instabila, relateaza France Presse.Potrivit lui Hatami, o demonstratie de zbor a noului avion de lupta va avea loc "de Ziua nationala a Industriei de Aparare" in Iran, care va fi miercuri.El a spus ca programul de aparare al Iranului a fost motivat de amintirea atacurilor cu rachete a caror tinta a fost tara sa in timpul razboiului impotriva Irakului (1980-1988), precum si de amenintarile repetate ale Israelului si Statelor Unite, care reafirma ca "toate optiunile se afla pe masa" atunci cand este vorba de a trata cu Iranul."Am invatat in timpul razboiului (Iran-Irak) ca nu ne putem baza decat pe noi insine (...) si ca nimeni nu ne va arata mila", a spus Hatami."Resursele noastre sunt limitate, dar ne perfectionam rachetele in functie de amenintarile si actiunile dusmanilor nostri, ca mijloc de descurajare sau ca riposta devastatoare", a adaugat el.Tot sambata, marina militara iraniana a anuntat montarea pentru prima data pe o nava a unui nou sistem defensiv de productie interna. Potrivit agentiei de presa semi-oficiale Tasnim, preluata de Reuters, contraamiralul Hossein Khanzadi, comandantul marinei, a declarat ca testarea la tarm si pe mare a sistemului cu raza scurta de actiune Kamand s-a incheiat cu succes si va urma in curand montarea pe inca o nava.Iranul a prezentat un nou avion de vanatoare, numit Qaher 313, in 2013, reaminteste Reuters. Unii experti si-au exprimat atunci rezerve fata de viabilitatea aeronavei, iar aviatia iraniana mai dispune doar de cateva zeci de avioane, fie rusesti, fie modele americane vechi achizitionate inainte de revolutia islamica din 1979.Tensiunile militare dintre Iran si SUA in Golful Persic sunt in crestere, dupa ce presedintele Donald Trump a retras in mai partea americana din acordul incheiat de puterile internationale cu guvernul de la Teheran in 2015.Comandamentul central al fortelor armate americane a semnalat ulterior ca a observat o activitate mai intensa a marinei militare iraniene catre stramtoarea Hormuz, un punct cheie pentru livrarile de petrol din Golf.Prin intelegerea din 2015, Iranul se angajase sa isi inghete programul de inarmare nucleara, in schimbul suspendarii sanctiunilor internationale. Importurile multor categorii de armament fiind blocate, iranienii au fost nevoiti sa isi dezvolte propria industrie de aparare.