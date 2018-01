Israelul incurajeaza protestele din Iran si acuza Europa ca priveste in tacere cum tinerii sunt batuti pe strazi

Ziare.

"Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis intr-o inregistrare video."Ei cauta justitie. Cauta libertatile de baza, care le-au fost interzise timp de decenii", a adaugat el.Netanyahu a acuzat de asemenea "regimul crud" de la Teheran ca iroseste bani pe alimentarea urii intre Israel si Iran. "Regimul este ingrozit" de cetateni, a adaugat el.Premierul israelian s-a referit de asemenea si la liderii europeni, spunand ca "multe guverne europene urmaresc in tacere in timp ce tineri eroi iranieni sunt batuti in strada".Reactia sa vine dupa ce si presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca "este timpul pentru o schimbare" in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009."Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Vrea hrana si libertate. Bogatia Iranului este pradata, la fel si drepturile omului. Este timpul pentru o schimbare", a declarat Trump.Intre timp, numarul mortilor a crescut la 12 in urma manifestatiilor de duminica seara, care au avut loc in mai multe orase iraniene.