"Lasitatea si decredibilizarea Europei"

O mica eternitate a durat tacerea ei. Apoi, la aproape o saptamana de la izbucnirea protestelor unui popor obidit, biroul Federicai Mogherini a dat semne, intr-un tarziu, ca ar fi inteles despre ce e vorba. Si ca ar fi luat in fine pozitie.Dar ce jalnica pozitie! Intr-un comunicat insumand doar opt sibilinice randuri, un text cum e greu de imaginat altul mai sec si mai criptic, biroul femeii care se injosea acum un an, aparand in fata presedintelui iranian Rohani, la negocieri nucleare, cu un umil batic islamic pe cap, se adresa "tuturor" taberelor. Dar nu ca sa-i sustina fara echivoc pe protestararii iranieni supusi represiunii, incalcarii brutale si sistematice a drepturilor lor fundamentale si unor violente de-o barbarie rara, exercitate de institutiile de forta ale statului politienesc edificat de ayatolahii lui Khamenei.Ci ca sa anunte ca "UE urmareste cu atentie demonstratiile iraniene, sporirea violentelor si inacceptabilele pierderi de vieti omenesti"; sa insiste (eronat) ca drepturile omului ar fi fost mereu "o chestiune de baza in relatiile UE cu Iranul"; sa afirme ca si acest stat trebuie sa respecte dreptul la demonstratii pasnice si libertate de exprimare; si sa le ceara "tuturor partilor" sa se abtina de la violente. Ca si cum forta unui regim totalitar investind de decenii sume fabuloase in programul sau nuclear, in grupari teroriste cu care santajeaza si terorizeaza lumea si regiunea si, last but not least, in aparatul sau represiv, s-ar putea compara cu exasperarea unor manifestanti dezarmati si disperati.Sau cu niste tinere femei. Care, sfidand opresivele norme ale teocratiei, impilarea si pe clericii prigonitori, capi, corupti pana in maduva, de clanuri de miliardari, ca ayatolahul Khamenei, risca sa fie inchise pentru curajul de a-si manifesta demnitatea si a-si scoate pe strada baticele obligatorii in republica islamica Iran.S-ar putea desigur, obiecta, ca nu e treaba liderilor UE sa manifeste empatie cu un popor prigonit. Ca au sarcini mai importante de indeplinit. Asa de pilda, presedintele Frantei, Macron, omul care solicita staruitor energica reformare a UE, dupa ce neajunsurile ei au reusit, intre altele, sa-i determine pe britanici sa voteze retragerea din Comunitate, a luat si el, intr-un tarziu, pozitie.Or, liderul de la Elysee nu s-a gandit, vai, sa se alature declaratiilor de bun simt al presedintelui american. Care si-a semnalizat clar, din capul locului, sprijinul pentru protestatarii iranieni, expusi masivei si violentei represiuni dezlantuite de regim.Dimpotriva, Macron s-a lansat intr-o polemica impotriva aliatilor occidentali. Si-a indreptat diatriba in contra Americii si Israelului, precum si a Arabiei Saudite (care tocmai se reformeaza) tari calificate si in propaganda dirijata de la Moscova drept statele care s-ar "ascunde" indaratul manifestatiilor persane. Potrivit presedintelui Frantei, "linia oficiala" a celor trei tari ar fi "aproape una care ne mana catre un razboi". Ca si cum nu Iranul, represiunea lui interna si expansiunea lui externa ar fi problema. Ca si cum nu regimul de la Teheran ar incalca brutal principiile si valorile Uniunii.Ci americanii. Sau israelienii. Si ca si cum Arabia Saudita n-ar avea serioase motive de mefienta fata de agresivitatea regimului extremist siit al ayatolahilor, impotriva caruia protesteaza si destui suniti, in semn de solidaritate cu poporul iranian. Dar la Bruxelles, Paris si Berlin scuzele, justificarile si rationalizarile sunt disponibile oricand.Lasitatea, egoismul si neghiobia au un set virtual inepuizabil de masti la indemana. Ba se afirma ca europenii ar fi mai pragmatici, mai inteligenti si mai pacifici decat infantilul si belicosul Trump, care n-ar avea habar de avantajele unei diplomatii tacute si mobilizeaza, de cand a trecut la carma, lumea araba sunita impotriva Iranului siit. Ba se reia o veche mantra a stangii, care a justificat si incheierea onerosului acord nuclear cu Teheranul.Potrivit ei ar trebui evitate orice actiuni sau declaratii de natura sa slabeasca tabara prezumtiv "moderata" de la conducerea Iranului. Or, nu exista analist competent care sa nu stie ca si presupus "moderatul" presedinte Rohani e un lider cu voie de la Khamenei, ayatolahul care, cu ajutorul Garzilor sale Revolutionare, conduce cu o mana de fier regimul persan.In acest context, a evita prin declaratii retinute, atent calibrate, sa i se livreze pretexte de acuze impotriva strainatatii unuia care numai de propaganda si justificari aparente nu duce lipsa, ca ayatolahul Khamenei, nu e, poate, decat o mostra de naivitate. Una impardonabila, totusi, pentru o diplomatie care se respecta.In cel mai rau caz, e o proba de miselie. Caci pana si cei mai rau informati diplomati sunt constienti de o particularitate a psihologiei dictatorilor si liderilor autoritari sau totalitari. In virtutea ei, tiranii considera invariabil manifestarile excesiv de prudente drept dovezi de slabiciune, nu doar de viclenie. Ii incurajeaza sa-si amplifice neomenia, represiunea, barbaria, salbaticia.Dar nu de naivitati e vorba aici. Berlinul si Parisul spera de ani de zile ca, prin incheierea acordului nuclear cu Iranul si anularea consecutiva a sanctiunilor internationale, sa faca afaceri profitabile cu Teheranul. Care, data fiind incompetenta si coruptia endemica a regimului, precum si neincrederea tertilor, intarzie, totusi, sa se materializeze.Or, vestul Europei joaca in aceasta partida pe pozitii de trei ori perdante. Economic, desigur. Dar si politic. Si, la fel de indubitabil, moral. Astfel isi iroseste si ultimul rest de credibilitate. Cea de care Uniunea Europeana are vitala nevoie daca ar fi sa se innoiasca si sa se reformeze, cum cere Macron.