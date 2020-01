Lavrov: Iranul a doborat avionul ucrainean pentru ca se temea de un atac aerian al SUA

Ziare.

"Erau cel putin sase avioane americane F-35 in aer in zona frontierei iraniene in acel moment. Aceasta informatie nu este confirmata inca, dar as vrea sa evidentiez situatiile-limita ale cazurilor de acest tip", a declarat vineri seara Serghei Lavrov, citat de agentia Reuters.Seful diplomatiei ruse a catalogat incidentul aerian drept eroare umana, subliniind ca nu incearca sa gaseasca nimanui justificari."Dar erau informatii ca iranienii asteptau un alt atac din partea Statelor Unite dupa atacurile lor, doar ca nu stiau sub ce forma ar putea avea", a subliniat Lavrov.Toate cele 176 de persoane aflate la bordul avionului de tip Boeing 737-800 care zbura de la Teheran spre Kiev au murit dupa prabusirea aeronavei. Autoritatile iraniene au recunoscut ca avionul a fost doborat din greseala. Zeci de persoane au fost arestate in cadrul investigatiei.Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a transmis marti ca la originea tragediei se afla actiunile SUA. "Statele Unite au generat acest incident", a declarat Hassan Rouhani.Evaluarea Pentagonului este ca atacul a fost accidental, in contextul in care artileria antiaeriana iraniana era activa de teama unei riposte a Statelor Unite la atacurile cu rachete asupra bazelor militare din Irak. Iranul atacase baze din Irak in care sunt stationati militari americani dupa ce armata SUA l-a asasinat la Bagdad pe generalul iranian Qassem Soleimani. Avionul a fost lovit de o racheta pe 8 ianuarie , la scurt timp dupa ce a parasit un aeroport din Teheran cu destinatia Kiev. Iranul a recunoscut sambata ca a doborat din greseala avionul Ukraine International Airlines, dupa ce a negat initial ca a avut un rol in incident. Toate cele 176 de persoane aflate la bord, inclusiv 57 de canadieni, au fost ucise. Majoritatea pasagerilor erau iranieni sau cu dubla cetatenie , multi dintre ei erau studenti care se intorceau la studii in strainatate sau familii care se duceau spre casa dupa ce isi viiztasera rudele in Iran. Multe dintre victime erau academicieni, cercetatori si studenti la 19 universitati canadiene.