Liderul Garzii Revolutionare din Iran sustine ca "revolta s-a terminat"

"Astazi putem spune ca revolta din '96 s-a terminat" a declarat Maj Gen Mohammad Ali Jafari, referinduse la anul 1396, adica 2018 in calendarul persan, potrivit BBC Generalul a apreciat ca "pregatirile pentru asigurarea securitatii si vigilenta oamenilor" au condus la infrangerea inamicului. Acesta a adaugat ca forte despre care vorbise fostul secretar de stat Hillay Clinton aveau rolul de a aduce "revolta, anarhie si insecuritate" in Iran.Cuvintele liderului militar au venit sa intareasca declaratiile ayatollahului Khamenei, care acuzase la randul sau in urma cu cateva zile Occidentul de implicare in treburile Iranului.Liderul religios suprem al Iranului postase pe pagina sa de Facebook un material video care ilustra amploarea contramanifestatiilor organizate in sprijinul sau.Corespondentii BBC anuntau ca, intr-adevar, populatia era mai putin agitata in dupa-amiaza zilei de miercuri, in comparatie cu acelasi interval orar din ultimele sase zile. De fiecare data insa multimea a acaparat strazile abia dupa lasarea intunericului.In seara precedenta contramanifestatiilor, mii de oameni au scandat de strazile mai multor orase din Iran cerand moartea ayatollahului Khamenei.In timpul protestelor de strada din ultimele sase zile au murit 21 de iranieni iar cateva sute au fost arestati.