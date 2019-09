Liderul Hezbollah: Se pare ca petrolul este mai scump decat sangele. Iranul va va distruge, daca-l atacati!

Ziare.

com

"Nu pariati pe un atac asupra Iranului, deoarece acesta va va distruge", a avertizat liderul miscarii siite libaneze intr-o alocutiune televizata."Se pare ca petrolul este mai scump decat sangele", a remarcat seful Hezbollah, in reactie la atacul asupra instalatiilor petroliere din Arabia Saudita.Amintind ca atacul din 14 septembrie a dus la o reducere la jumatate a productiei de petrol saudite, el a adaugat: "Casa voastra este de cristal si economia voastra este de cristal, la fel orasele de cristal din Emiratele Arabe Unite" (EAU).Aceste atacuri arata puterea aliantei sustinute de Teheran, a mai spus Nasrallah, avertizand ca noile dispozitive de aparare saudite nu vor putea face mare lucru pentru a apara regatul.Aceste sisteme de aparare "vor fi foarte scumpe si nu vor avea nicio utilitate", a afirmat liderul Hezbollah, recomandand Riadului si aliatilor sai sa inceteze interventia lor militara in Yemen.In acelasi timp, el a spus ca toti cei "au colaborat cu Israelul sunt agenti si trebuie judecati"."Daca acesti agenti au comis crime, ei trebuie sanctionati cu fermitate", a declarat secretarul general al Hezbollah, citat de i24news.tv. Acesta se pare ca s-a referit la Amer Fakhoury, fost cadru militar al Armatei din sudul Libanului, o fosta militie apropiata de Israel, care a fost arestat la revenirea sa in Liban in urma cu cateva zile si a starnit un val de indignare.