Liderul Iranului avertizeaza Europa ca tara sa nu va tolera si limitarea programului nuclear, si sanctiuni

"Anumite tari europene (spun ca ca se asteapta) ca poporul iranian sa tolereze sanctiuni (...), sa-si abandoneze activitatile in domeniul energiei nucleare si sa continue (sa se supuna) restrictiilor" in domeniu impuse prin acordul in dosarul nuclear iranian din 2015, denuntat recent de Statele Unite, a declarat Khamenei intr-un discurs la Teheran, citat de AFP."Eu le transmit acestor tari ca ele trebuie sa fie constiente ca acesta este un vis care nu se va realiza. Poporul si Guvernul Iranului nu vor tolera niciodata sa fie nevoite sa suporte atat sanctiuni, cat si limitari in domeniul nuclear. Asta nu se va intampla niciodata", a adaugat numarul unu iranian.El a sustinut acest discurs cu ocazia marcarii a 29 de ani de la moartea fondatorului Republicii islamice, ayatollahul Khomeiny.Presedintele american Donald Trump a anuntat, in 8 mai, ca isi retrage tara din acordul international in dosarul nuclear iranian incheiat la Viena in 2015 intre Teheran si Grupul 5+1 (China, Franta, Regatul Unit, Rusia, Statele Unite plus Germania).Aceasta decizie a deschis calea unei reintroduceri a tuturor sanctiunilor economice americane impuse Iranului care au fost ridicate in virtutea acordului nuclear.Acordul de la Viena i-a permis Iranului sa se reintegreze in randul natiunilor, dar si o ridicare partiala a unor sanctiuni internationale impuse Republicii islamice.In schimb, Teheranul a acceptat sa-si limiteze pe o perioada de mai multi ani programul nuclear, oferind astfel asigurari ca programul nu are un scop militar.Khamenei si diversi lideri iranieni au avertizat deja, in mai multe randuri, ca Iranul ar putea sa paraseasca Acordul de la Viena, in cazul in care acesta isi pierde scopul, mai ales in privinta consecintelor economice.Liderul suprem le-a stabilit, pe 23 mai, o serie de conditii europenilor pentru ca Iranul sa ramana in acord. Insa acestia au o marja de manevra redusa in mentinerea intereselor lor economice in Iran.La scurt timp dupa discursul lui Khamenei, luni, constructorul francez de automobile PSA, care a revenit in Iran dupa 2015, a anuntat ca isi pregateste retragerea din aceasta tara, pentru a se conforma sanctiunilor americane.Din aceleasi motive, grupul petrolier francez Total, alta intreprindere emblematica intre grupurile straine ce opereaza in Iran dupa 2015, a anuntat la 1 iunie ca probabilitatea de a ramane in Iram este "foarte slaba".