Liderul suprem iranian face apel la tarile musulmane sa se uneasca impotriva SUA

"Natiunea iraniana a rezistat cu succes tentativelor de intimidare din partea Americii si a altor puteri arogante si vom continua sa rezistam... Toate natiunile musulmane ar trebui sa fie unite impotriva Americii si a altor dusmani", a declarat Khamenei, citat de Reuters.Ayatollahul l-a criticat pe presedintele SUA, Donald Trump, pentru ca a spus, marti, ca unele tari din Orientul Mijlociu "n-ar rezista o saptamana" fara protectie americana."Astfel de remarci sunt umilitoare pentru musulmani... Din pacate, este razboi in regiunea noastra intre tarile musulmane. Guvernele retrograde din unele tari musulmane lupta impotriva altor tari", a spus Khamenei.Iranul si Arabia Saudita sunt prinse de mult timp intr-un razboi prin reprezentanti, fiind in competitie pentru suprematie, din Irak, in Siria si Liban, pana in Yemen.