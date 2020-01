LIVE Iranul spune ca bombardamentul bazelor din Irak a fost legitima aparare: Am aratat intregii lumi ca noi nu vrem razboi

LIVE TEXT

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. - Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Garda Revolutionara a anuntat ca este doar inceputul si ca daca americanii vor raspunde au in vizor alte 100 de tinte, amenintand direct SUA, Israelul si Dubaiul.Iranienii sustin ca nicio racheta nu le-a fost interceptata si ca au ucis "80 de teroristi americani" in atacurile de la bazele miliatre din Irak. In schimb, oficialii americani spun ca soldatii au fost avertizati cu suficient timp inainte si au reusit sa se puna la adapost, astfel ca nu au fost victime. Si presedintele Donald Trump a scris pe Twitter ca "totul e bine".Trump a anuntat ca va sustine o declaratie de presa la primele ore ale diminetii si va anunta ce masuri ia.- Ministrul de Externe iranian Javad Zarif spune ca americanii sunt cei care trebuie "sa-si vina in fire", motivand ca atacul de la bazele din Irak este raspunsul Teheranului dupa uciderea generalului Qasem Soleimani."Am aratat intregii lumi ca nu suntem ca SUA. Noi nu vrem razboi ", le-a spus Zarif jurnalistilor.Anterior, el scrisese pe Twitter ca atacul a fost "legitima aparare" si se incadreaza sub umbrela Articolului 51 din Carta ONU - Ambasada Americii in Iordan a transmis personalului sa ramana acasa miercuri si sa evite orice fel de deplasari, inclusiv sa nu isi duca copiii la scoala. Si cetatenilor americani le este transmis sa fie vigilenti mai ales in locurile turistice si sa aiba documentele la zi si la indemana. Ambasada anunta ca ramane deschisa si ca acestea sunt masuri extreme de securitate, dar preventive, neexistand date despre un posibil atac iminent.- Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a adresat natiunii intr-un discurs transmis de televiziunea de stat, sustinand ca Iranul a tras o palma americanilor prin atacul de miercuri dimieanat. "Revolutia e vie!", a spus Khamenei, citat de CNN, iar multimea a raspuns scandand "Moarte Americii".Ayatollahul a spus ca "nu accepta prezenta americana in regiune" si l-a slavit pe generalul Qasem Soleimani, spunand ca a fost "curajos si neinfricat".- Traficul aerian este perturbat dupa ce marile companii aeriene internationale au modificat traseele pentru a ocoli spatiul aerian iranian. Decizia are legatura atat cu atacul cu rachete asupra bazelor americane din Irak, dar si cu faptul ca un avionul ucrainean s-a prabusit miercuri dimineata la scurt timp dupa ce a decolat din Teheran. Toti cei 180 de oameni aflati la bord au murit.- Armata irakiana transmis ca. 17 rachete au lovit baza Al-Asad, din provincia Anbar, langa Bagdad, iar din acestea doua nu au explodat. Alte 5 rachete au lovit baza din provincia Erbil, din nordul Irakului. Niciun militar irakian nu a fost ranit.- Guvernul din Filipine le-a transmis cetatenilor sai sa paraseasca Irakul. Oficialii filipinezi iau in considerare inclusiv sa trimita avioane si nave de croaziera care sa repatrieze cetatenii. Sute de mii de filipinezi lucreaza in tarile din Orientul Mijlociu. In Iran sunt in jur de 2.000 de filipinezi iar in Irak in jur de 6.000. Japonia someaza atat SUA, cat si Iranului sa aleaga diplomatia in locul rachetelor. Premierul japonez Schinzo Abe urma avea planificata o calatorie in Orientul Mijlociu care la acest moment nu este sigur ca va mai avea loc. India si Pakistanul reactioneaza si cer cetatenilor lor sa evite calatoriile in Irak. Pe cei care se afla deja acolo ii sfatuiesc sa fie vigilenti si in contact cu ambasadele.- Soldatii americani si cei irakieni patruleaza in jurul bazelor americane lovite de iranieni la cateva ore de la atac. Drone si elicoptere de atac survoleaza de asemenea zona, scrie CNN, citand un oficial din armata care a dorit sa-si pastreze anonimatul.- O reactie vine si din Noua Zeelanda , care cere ca diplomatia sa fie cheia rezolvarii, nu conflictul militar. Premierul Winston Peters a anuntat ca toti cetatenii sai sunt "cat de in siguranta pot fi in circumstantele actuale". Coreea de Sud transmite ca "monitorizeaza atent situatia" si e preocupata de siguranta cetatenilor sai si ca a transmis companiilor cu angajati sud-coreeni din Irak sa isi ia masuri suplimentare de securitate.- Marea Britanie si Canada au fost printre primele tari care au reactionat. Generalul canadian Jonathan Vance a a spus ca militarii sai din Irak sunt in siguranta si ca raman vigilenti.De asemenea, oficialii britanici au anuntat ca prioritatea numarul unu este siguranta militarilor britanici din Irak.- Premierul Kurdistanului Masrour Barzani a vorbit cu secretarul de stat Michael Pompeo dupa atacul iranian si anunta ca i-a "sugerat moduri prin care poate fi facuta detensionarea conflictului si controlarea situatiei".- La cateva ore de la atac, televiziunea de stat iraniana a anuntat ca cel putin 80 de "teroristi americani" au fost ucisi, adaugand ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata. In schimb, CNN citeaza surse din administratia americana care spun ca nu exista victime si ca toti militarii au apucat sa se puna la adapost.- Trump a transmis pe Twitter ca miercuri dimineata va face declaratii in legatura bombardamentele din Irak."Totul este bine! Rachete lansate din Iran catre doua baze militare din Irak. Acum sunt evaluate potentialele daunele materiale si umane. Pana acum, totul e bine! Avem cea mai puternica si bine echipata armata din lume, de departe! Voi face o declaratie de presa maine dimineata", a scris Trump in noaptea de marti spre miercuri.- Garda Revolutionara spune ca are alte 100 de tinte din regiune in vizor, daca Washingtonul raspunde atacului. Totodata, a amenintat direct orasele Dubai, Emiratele Arabe Unite, si Haifa, din Israel , care gazduiesc trupe americane, relateaza CNN.In plus, daca americanii riposteaza, iranienii au mai amenintat ca ii vor ataca si la ei acasa: "De data aceasta va raspundem in America ", conchide organismul militar.- Televiziunea de stat de la Teheran a transmis ca atacurile sunt raspunsul Iranului la uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani."Avertizam toti aliatii americani, care si-au cedat bazele armatei sale teroriste, ca orice teritoriu care este punctul de origine al unor actiuni agresive impotriva Iranului va fi vizat", se afirma intr-un comunicat al agentiei oficiale de stiri de la Teheran, IRNA, preluat de televiziunea de stat.