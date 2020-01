Manifestatii in SUA: NU vrem razboi cu Iranul

Ziare.

Oamenii au scandat in orase ca Washington, New York si Chicago.In fata Casei Albe s-au strans peste 200 de persoane la apelul organizatiilor de stanga. "Vrem retragerea trupelor SUA din Irak imediat! Fara razboi si sanctiuni contra Iranului", au spus manifestantii.Si in Times Square, la New York, manifestantii au defilat si au cerut sa nu se intre intr-un razboi cu Iranul."Razboiul nu este o strategie de realegere", se putea citi pe un banner.Manifestatii au avut loc si la Chicago, in fata cladirii Trump Tower, dar si la Los Angeles.