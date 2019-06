Mike Pompeo da vina pe Iran pentru atacarea a doua petroliere in Marea Oman

Ziare.

Pompeo spune ca SUA au ajuns la aceasta concluzie in urma unei analize a tipului de arme folosite, relateaza BBC.Totusi, un oficial iranian a declarat anterior pentru BBC ca "Iranul nu are nicio legatura cu acest incident".Echipajele a doua petroliere au fost evacuate joi, dupa ce au lansat mesaje de salvare.Acest nou incident - al doilea in decurs de o luna in navigatia prin aceasta cale maritima strategica - are loc intr-un context al unor tensiuni puternice intre Iran si Statele Unite, care au acuzat Teheranul ca se afla in primul incident, in mai.Flota a V-a americana, cu baza in Bahrain, a anuntat joi ca a primit doua "mesaje de salvare" provenind de la petroliere de pe Marea Oman care ar fi fost tinta unui "atac".La Oslo, autoritatile maritime au evocat in mod clar un atac, semnaland trei explozii la petrolierul norvegian.Iranul si-a exprimat "ingrijorarea" in urma unor "incidente suspecte". Initial, Teheranul a evocat un "accident" si a anuntat ca a sarit in ajutorul a "doua petroliere straine" la Marea Oman."Patruzeci si patru de marinari au fost salvati din apa de catre o unitate de salvare a Marinei (iraniene) din provincia Hormozgan (sud) si au fost transferati in portul Bandar-e-Jask", potrivit agentiei oficilae iraniene de presa Irna.Aceste incidente au avut loc la interval de o ora, la 25 de mile nautice si, respectiv, 28 de mile nautice de Bandar-e-Jask, a precizat agentia oficiala, iar televiziunea iraniana a difuzat imagini cu incendiul de la bordul uneia dintre cele doua nave.Ministrul iranian de Externe a catalogat drept foarte suspecta coincidenta intre aceste "atacuri" si vizita la Teheran a premierului japonez Shinzo Abe.