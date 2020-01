Ministrul de Externe da detalii despre militarii nostri din Irak si zecile de romani din zona bombardata de Iran

Ziare.

Ministrul a anuntat ca militarii romani care sunt parte din coalitia anti-Daesh (Statul Islamic) din Irak nu au fost afectati de atacul cu rachete al iranienilor. Totodata, in zona Erbil, a doua tinta a atacului, traiesc in jur de 180 de cetateni romani si consulatul a confirmat ca toti sunt in siguranta."Militarii romani care fac parte din coalitia impotriva Daesh nu au fost afectati de aceste atacuri, ceea ce este o veste buna. De asemenea, avand in vedere ca o serie de rachete au vizat si regiunea Erbil, unde se gaseste o comunitate de aproximativ 180 de cetateni romani, prin Consulatul General al Romaniei de la Erbil am putut confirma faptul ca cetatenii romani nu sunt afectati de aceste evolutii", a spus Aurescu, intr-o declaratie de presa.Ministrul vorbeste de posibilitatea unei "deteriorari severe" a situatiei, avand in vedere ca acest conflict a escaladat puternic in ultima perioada."Dupa cum stiti, dupa atacul asupra Ambasadei americane din Bagdad, Romania si-a exprimat ferm condamnarea sa fata de aceasta evolutie. De asemenea, si-a exprimat ingrijorarea profunda fata de evolutiile care au urmat acestui atac si anume masuri cu caracter preventiv si de protectie pe care SUA le-au luat ulterior.De atunci, insa, am constatat o serie de alte evolutii ingrijoratoare si o escaladare a tensiunilor si ma refer aici, pe de-o parte, la promisiuni ferme de retaliere directa sau prin intermediul unor proxis.De asemenea, am vazut atacuri asupra facilitatilor coalitiei anti-Daesh, care actioneaza in Irak.In acest context, in ultima perioada, de asemenea, am constatat rezolutia pe care Parlamentul irakian a adoptat-o pentru a cere parasirea de catre fortele militare straine a teritoriului irakian, ceea ce insa nu contribuie la o detensionare a situatiei, mai ales ca fortele coalitiei anti-Daesh au ca scop antrenarea militarilor irakieni pentru a raspunde provocarii pe care o reprezinta Statul Islamic.In egala masura, am constatat o declaratie a Iranului, prin care isi dezangajeaza pe mai departe participarea la acordul cuprinzator privind pactul nuclear, ceea ce, de asemenea, nu contribuie la o evolutie pozitiva in acest dosar.In acest context, atacurile cu rachete ale Iranului asupra bazelor din Irak care gazduiesc militari americani si ale coalitiei impotriva Daesh nu contribuie in niciun caz si in niciun fel la reducerea tensiunilor din Irak si din regiune, ci dimpotriva, pot conduce la o deteriorare suplimentara a situatiei de securitate din Irak si din vecinatate.E vorba de o posibila deteriorare severa a acestei situatii, prin urmare Romania reitereaza apelul sau ferm la de-escaladare", a mai spus ministrul de Externe.Iranul a lansat un atac cu rachete balistice asupra a doua baze militare americane din Irak, anuntand ca este un prim raspuns dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american la Bagdad comandat de Donald Trump in primele zile ale anului.Garda Revolutionara a anuntat ca este doar inceputul si ca, daca americanii vor raspunde, au in vizor alte 100 de tinte, amenintand direct SUA, Israelul si Dubaiul.Iranienii sustin ca nicio racheta nu le-a fost interceptata si ca au ucis "80 de teroristi americani" in atacurile de la bazele militare din Irak. In schimb, oficialii americani spun ca soldatii au fost avertizati cu suficient timp inainte si au reusit sa se puna la adapost, astfel ca nu au fost victime.Si presedintele Donald Trump a scris pe Twitter ca "totul e bine".Foarte multe tari au solicitat incetarea agresiunilor, cerand rezolvarea conflictului pe cale diplomatica si au luat masuri pentru protejarea cetatenilor lor din regiune. Iranul sustine insa ca bombardamentul a fost in "legitima aparare", pentru uciderea generalului Soleimani si ca a "aratat intregii lumi ca noi nu vrem razboi".