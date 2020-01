Ministrul iranian de Externe, invitat la Bruxelles

Ziare.

Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa a facut aceasta invitatie, fara a oferi o data exacta, intr-un comunicat in care a detaliat convorbirea telefonica pe care a avut-o in acest weekend cu Zarif.Arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, Soleimani a fost ucis, precum si un inalt responsabil irakian pro-iranian, in timpul unui atac american cu drona in apropiere de Bagdad.Cu exceptia notabila a Israelului care si-a adus sprijinul americanilor, majoritatea liderilor mondiali, in special europeni, si-au exprimat ingrijorarea dupa acest atac, facand apel la "retinere".De altfel, secretarul de stat american Mike Pompeo le-a reprosat europenilor ca nu au fost "la fel de utili" pe cat ar fi trebuit sa fie in cazul generalului iranian Qassem Soleimani ucis intr-un raid in Irak.