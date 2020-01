"Moarte Americii" au scandat iranienii la funerariile lui Soleimani. Fiica sa a anuntat "zile negre" pentru SUA: Nebunule Trump, sa nu crezi ca s-a terminat!

Ziare.

"Nebunule Trump, sa nu crezi ca totul s-a terminat odata cu martiriul tatalui meu", a spus Zeinab Soleimani, amenintand SUA si aliatul sau, Israelul, ca au in fata "zile negre", potrivit New York Times Funerariile au fost televizate, la fel si discursul fiicei lui Soleimani. O multime impresionanta a participat la funerarii, generalul fiind considerat erou national si al doilea cel mai important om din Iran dupa liderul suprem Khamenei.Oamenii au venit cu poze ale generalului si au plans in timp ce sicriul era trecut pe deasupra capetelor. Au fost auzite si scandari precum "moarte Americii", potrivit BBC Dupa funerarii, trupul neinsufletit al generalului va fi dus la moscheea din Qom, cunoscuta ca un important centru al islamului, si apoi va fi inhumat in orasul sau natal Kerman, marti.Presedintele iranian Hassan Rouhani a vizitat familia lui Soleimani la casa lor din Teheran si a facut de asemenea declaratii razboinice."Americanii nu-si dau seama ce greseala grava au comis. Sangele ii va fi razbunat in ziua in care mainile mizerabile ale Americii vor fi taiate din intreaga regiune", a spus Rouhani.Duminica, Iranul a anuntat si ca nu va mai respecta acordul nuclear semnat in 2015. Germania, Franta si Marea Britanie au cerut Teheranului sa isi reconsidere pozitia. Tot duminica, Irakul a cerut trupelor americane sa plece . Militarii americani fusesera rugati sa se intoarca in regiune pentru a ajuta la infrangerea Statului Islamic.In replica, Donald Trump a spus ca reactia este "disproportionata" si ca americanii sunt pregatiti sa "loveasca foarte rapid si foarte dur" daca Teheranul ataca. Totodata, Trump a amenintat Irakul cu sanctiuni daca va insista ca trupele americane sa plece."Avem o baza aeriana extrem de costisitoare acolo. Ne-a costat miliarde de dolari sa o construim. Nu plecam decat daca ne dau banii pe ce am cheltuit acolo", le-a spus Trump jurnalistilor.Generalul de 62 de ani era conducatorul operatiunilor militare iraniene in Orientul Mijlociu si era catalogat de americani drept terorist. Trump a spus ca Soleimani planuia atacuri "iminente" asupra diplomatilor si militarilor americani din Irak si din regiune si de aceea a fost eliminat.