Moscova il lauda pe Qassem Soleimani, generalul iranian ucis de SUA

Conform unui comunicat difuzat de Kremlin, Vladimir Putin si Emmanuel Macron si-au exprimat amandoi ''preocuparea'' dupa uciderea generalului iranian, intrucat ''aceasta actiune poate agrava serios situatia in regiune''.Palatul Elysee a emis de asemenea un comunicat in care afirma ca Macron si Putin intentioneaza sa mentina contactul in zilele urmatoare ''pentru a evita o noua escaladare periculoasa a tensiunilor'' in zona si indeamna toate partile la retinere.Presedintele Macron a ''amintit atasamentul Frantei fata de suveranitatea si securitatea Irakului'' si a indemnat Iranul ''sa revina rapid la respectarea deplina a obligatiilor sale nucleare si sa se abtina de la orice provocare'', se mai arata in textul difuzat de presedintia franceza.La Moscova, aliata a Iranului in lupta impotriva jihadistilor odata cu interventia militara rusa in Siria, au fost evidentiate "meritele personale'' ale generalului Soleimani in lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic. ''Sub comanda directa a lui Qassem Soleimani, cu mult timp inainte de crearea de catre SUA a asa-numitei coalitii internationale, s-a organizat rezistenta militara internationala impotriva gruparilor Statul Islamic si Al-Qaida in Siria si Irak'', semnaleaza Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat in care califica uciderea lui Soleimani drept un ''asasinat''.''Generalul Soleimani era un lider militar capabil care avea o autoritate meritata si o influenta notabila in intreg Orientul Mijlociu'', mai noteaza in acelasi text Ministerul rus al Apararii, estimand totodata ca vor exista ''consecinte foarte negative pentru intregul sistem de securitate international''.Insarcinat cu operatiunile externe ale Gardienilor Revolutiei si reprezentant in regiune al ayatollahului Ali Khamenei, generalul Soleimani a murit vineri dimineata in urma unui raid executat de aviatia americana cu o drona asupra convoiului sau pe aeroportul din Bagdad. Odata cu el au fost ucise alte sapte persoane, printre care si Abu Mehid al-Muhandis, comandantul secund al Hashd al-Shaabi, o coalitie de forte paramilitare irakiene dominata de factiuni pro-iraniene si ai carei militanti au luat cu asalt ambasada americana la Bagdad pe 31 decembrie.Potrivit Pentagonului si presedintelui Donald Trump, care a ordonat raidul, acesta a fost menit sa descurajeze noi operatiuni ale Fortei Al-Quds, unitatea condusa de Soleimani, dupa ce actiunile acesteia au provocat moartea a numerosi militari americani sau din tari aliate ale SUA, ultima fiind un atac cu rachete comis saptamana trecuta asupra unei baze irakiene de la Kirkuk, soldat cu moartea unui subcontractant american si cu ranirea mai multor militari americani si irakieni.''Generalul Qassem Soleimani a ucis sau ranit grav mii de americani de-a lungul unei perioade indelungate de timp si planuia sa ucida multi altii ... dar a fost prins! El este responsabil direct sau indirect pentru moartea a milioane de oameni'', a argumentat Trump intr-un mesaj pe Twitter.