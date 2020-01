New York Times publica o noua inregistrare care arata ca avionul prabusit in Iran a fost lovit de doua rachete

Iata inregistrarea video AICI

Ziare.

com

"Cotidianul The New York Times a verificat imaginile surprinse de un sistem video de monitorizare care arata, pentru prima data, ca doua rachete au lovit avionul care efectua Cursa 752 a companiei Ukraine International Airlines pe 8 ianuarie. Rachetele au fost lansate dintr-un punct situat la 13 kilometri de avion", transmite publicatia americana.A doua racheta a lovit avionul la 23 de secunde dupa impactul primei rachete. Avionul nu s-a prabusit imediat. Pilotii au incercat sa revina pe aeroport, dar aeronava a explodat si s-a prabusit in zona Khalaj Abad, situata in apropiere de Teheran. Toate cele 176 de persoane aflate la bordul avionului de tip Boeing 737-800 care zbura de la Teheran spre Kiev au murit. Autoritatile iraniene au recunoscut ca avionul a fost doborat din greseala . Zeci de persoane au fost arestate in cadrul investigatiei.Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a transmis marti ca la originea tragediei se afla actiunile SUA. "Statele Unite au generat acest incident", a declarat Hassan Rouhani, citat de agentia de presa Tasnim si de postul CBS.Evaluarea Pentagonului este ca atacul a fost accidental, in contextul in care artileria antiaeriana iraniana era activa de teama unei riposte a Statelor Unite la atacurile cu rachete asupra bazelor militare din Irak. Iranul atacase baze din Irak in care sunt stationati militari americani dupa ce armata SUA l-a asasinat la Bagdad pe generalul iranian Qassem Soleimani.