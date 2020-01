Noi proteste in Iran dupa ce autoritatile au recunoscut ca au doborat din greseala avionul ucrainean

Ziare.

"Ne mint ca inamicul nostru este America, inamicul nostru este chiar aici", a scandat un grup de protestatari strans in fata unei universitati din Teheran, relateaza Reuters.Numerosi iranieni au manifestat si in fata altei universitati din Teheran, dar si in alte orase. Proteste au avut loc si sambata , cand fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. Multi manifestanti au scandat atunci: "Moarte dictatorului", furia lor fiind indreptata catre ayatollahul Ali Khamenei."Cere iertare si demisioneaza", a titrat duminica Etemad, precizand ca oamenii cer ca vinovatii in cazul avionului doborat sa demisioneze.In timpul protestelor de sambata, ambasadorul britanic Rob Macaire a fost arestat si retinut timp de trei ore. Acest lucru a fost catalogat de Marea Britanie "o incalcare flagranta a legii internationale". Macaire participa la un priveghi care s-a transformat in protest. A plecat spre ambasada, insa a fost retinut dupa ce s-a oprit la o frizerie.Duminica, Ministerul iranian de Externe a anuntat ca l-a convocat pe Macaire pentru a i se plange cu privire la prezenta sa la "un protest ilegal" la Teheran.De asemenea, potrivit AFP in fata ambasadei Marii Britanii la Teheran a avut loc un protest al unui grup de aproximativ 200 de iranieni. Manifestantii au dat foc drapelului britanic si celui israelian si au scandat: "Moarte Marii Britanii", "Moarte Statelor Unite" si "Moarte Israelului".Sambata dimineata, autoritatile de la Teheran au recunoscut ca au doborat din greseala avionul companiei Ukraine International Airlines. Avionul, un Boeing 737 UIA, s-a prabusit la doua minute dupa ce a decolat de la Teheran catre Kiev.Catastrofa care a dus la moartea a 176 de persoane - in principal iraniano-canadieni, dar si afgani, britanici, suedezi si ucraineni - a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, la putin timp dupa tiruri de rachete ale Teheranului asupra a doua baze folosite de armata americana in Irak.