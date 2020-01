O fabrica din Iran produce steaguri ale SUA si Israel pentru a fi arse de protestatari

Ziare.

La fabrica din orasul Komeyn, la sud de capitala Teheran, un barbat si o femeie imprima steagurile de mana, apoi le agata la uscat, scrie Reuters.Fabrica produce cel mult 2.000 de drapele americane si israeliene in cea mai aglomerata perioada si peste 1,5 milioane de metri patrati de panza pe an. Acestea ajung sa fie arse la protestele pe care iranienii le organizeaza la adresa Occidentului.Tensiunile dintre SUA si Iran au atins cel mai inalt nivel din ultimele decenii, dupa ce comandantul armatei iraniene Qassem Soleimani a fost ucis in urma unui atac cu drone americane la Bagdad, pe 3 ianuarie. Iranul a reactionat, trimitand mai multe rachete catre o baza a SUA din Irak.La protestele finantate de autoritatile de la Teheran, steagurile SUA, ale Israelului si Marii Britanii sunt de regula arse.Ghasem Ghanjani, care detine fabrica, a spus: "Nu avem nicio problema cu cetatenii americani si britanici. Avem o problema cu guvernantii lor, cu presedintii lor, cu politica gresita pe care o au"."Cetatenii americani si israelieni stiu ca nu avem o problema cu ei. Oamenii ard aceste steaguri la proteste pentru a-si spune punctul de vedere".Rezaei, reprezentant al fabricii, a afirmat: "Comparativ cu actiunile lase ale Statelor Unite, precum asasinarea generalului Soleimani, acest gest (de a arde steagul american) este lipst de importanta. Este cel mai mic lucru care poate fi facut".In noiembrie 2019, multi iranieni au iesit in strada sa protesteze la adresa celor mai inalte autoritati ale tarii, cantand "dusmanul nostru nu este SUA, dusmanul nostru este aici".In timpul protestelor care au izbucnit luna aceasta dupa ce Teheranul a admis ca a doborat un avion din greseala, demonstrantii de la Teheran au refuzat sa calce pe drapelul american pictat pe strada.