O inregistrare pare sa surprinda momentul in care o racheta loveste avionul ucrainean (Video)

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT - BNO News (@BNONews) January 9, 2020

ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C - شبکه راوی (@raavionline) January 8, 2020

Ziare.

com

Inregistrarea video surprinde momentul in care o racheta loveste un avion, deasupra localitatii Parand, in apropierea Aeroportului din Teheran.O mica explozie se observa in momentul impactului. Avionul a continuat sa zboare cateva minute, iar pilotii au incercat sa revina pe aeroport. Avionul s-a prabusit in apropierea aeroportului din Teheran.Avionul de pasageri ucrainean probabil a fost doborat cu o racheta lansata de artileria antiaeriana iraniana, afirma oficiali militari americani, in timp ce Guvernul Marii Britanii exprima "preocupare" privind aceasta ipoteza.Administratia din Iran a respins speculatiile ca ar fi doborat avionul de pasageri ucrainean, catalogand aceste idei drept "fara sens".Toate cele 176 de persoane aflate la bordul avionului de tip Boeing 737-800 care zbura de la Teheran spre Kiev au murit dupa prabusirea aeronavei.