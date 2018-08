Oficiali americani: Iranul se pregateste sa efectueze un exercitiu militar masiv in Golful Persic

Ziare.

Exercitiul ar putea incepe in urmatoarele doua zile, au declarat doi oficiali americani familiari cu cele mai recente date privind miscarile fortelor militare iraniene, citati de CNN."Suntem constienti de intensificarea operatiunilor navale iraniene in Golful Arabic, stramtoarea Ormuz si Golful Oman. Le monitorizam indeaproape si vom continua sa colaboram cu partenerii nostri pentru a asigura libertatea de navigatie si libera circulatie a comertului pe cai navigabile international", a declarat capitanul William Urban, purtatorul de cuvant al Comandamentului Central al SUA.Stramtoarea Ormuz face legatura intre Golful Persic si Marea Arabiei, parte a Oceanului Indian. Administratia americana pentru Informatii Energetice considera stramtoarea drept "cel mai important punct de tranzit pentru petrol din lume", cu 20% din petrolul comercializat in intreaga lume trecand prin aceasta stramtoare care are o latime minima de aproximativ 54 de kilometri.Sute de militari din cadrul Garzilor Revolutionare iraniene, cat si din cadrul forte armate regulate ar urma sa participe acest amplu exercitiu naval.In contextul amplificarii tensiunilor intre SUA si Iran, la finalul lunii iulie, presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat ca Teheranul ar putea inchide stramtoarea strategica Ormuz in cazul in care Admistratia Donald Trump impune masuri de blocare a exporturilor iraniene de petrol.SUA ar putea introduce sanctiuni impotriva tarilor care importa petrol iranian incepand din luna noiembrie.