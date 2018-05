Parlamentarii iranieni au ars steagul SUA si au strigat "moarte Americii!" (Video)

A number of Iranian MPs set the American flag & the #JCPOA on fire on the floor of #Iran's parliament while shouting "Down with America." The speaker of the parliament Ali Larijani jokes, "It doesn't [want] to catch on fire either!" #IranDeal pic.twitter.com/9ODlzBmyi5 - Reza H. Akbari (@rezahakbari) May 9, 2018

Hardline members of Iran parliament set fire to US flag and copy of nuclear deal live on TV as session opens this morning https://t.co/5BJrXbPkcaنمایندگان-مجلس-برجام-و-پرچم-آمریکا-را-آتش-زدند pic.twitter.com/s3QCUBa0Ph - Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) May 9, 2018

Ziare.

com

Demonstratia spontana reflecta valul de furie declansat in Iran dupa decizia presedintelui american. In timp ce unii oficiali iranieni, inclusiv parlamentari, spera ca Europa sa lucreze cu ei la pastrarea acordului, multi isi arata pesimismul pe marginea acestui subiect.Parlamentarii, inclusiv un cleric siit, au tinut steagul in flacari in timp ce mai multi colegi li se alaturau. De asemenea, ei au ars o coala de hartie care reprezenta acordul si au calcat in picioare cenusa rezultata, scrie New York Times Desi arderea unui steag american in Iran e destul de comuna, este pentru prima oara cand un asemenea eveniment are loc in interiorul Parlamentului.Acordul asupra programului nuclear iranian a fost incheiat in iulie 2015 la Viena intre Teheran si Grupul 5+1 (China, Statele Unite, Franta, Marea Britanie, Rusia si Germania), inainte de venirea la Casa Alba a lui Donald Trump.El reglementeaza strict activitatile nucleare ale Teheranului astfel incat sa garanteze caracterul lor exclusiv pasnic. Cu toate astea, acordul nu a facut referire si la politicile regionale desfasurate in Siria sau alte zone, iar Trump a subliniat, in repetate randuri, ca fix aceste omisiuni fac din acord "cea mai rea afacere incheiata vreodata".Totusi, sustinatorii acordului spun ca termenele au fost menite sa incurajeze alte discutii cu Iranul in viitor, care ar putea aborda si alte chestiuni.Marti seara, presedintele iranian Hassan Rouhani a spus ca il va trimite pe ministrul de externe iraniain, Mohammad Javad Zarif, in tarile care se afla inca in acord - China, Franta, Germania, Rusia si UK.Iranul spera ca Uniunea Europeana va adopta legi care sa protejeze firmele europene de orice sanctiuni posibile din partea SUA. Oficiali UE au sugerat ca vor face tot ce le sta in putinta pentru a salva acordul.Concret, retragerea SUA din acord inseamna reinstaurarea sanctiunilor economice ale Washington-ului impotriva regimului de la Teheran si, implicit, companiilor europene care fac afaceri cu aceasta tara.Totusi, Rouhani a subliniat faptul ca Iranul si-ar putea relua programul nuclear in orice moment.Miercuri dimineata, dupa arderea steagului, presedintele Parlamentului Ali Larijani a declarat ca responsabilitatea pentru salvarea acordului a cazut pe umerii Uniunii Europene si a altor puteri mondiale aflate inca in acord.Larijani a cerut, de asemenea, departamentului nuclear al tarii sa se pregateasca pentru "reluarea tuturor aspectelor activitatilor nucleare".Multi iranieni sunt ingrijorati de ce ar putea insemna pentru tara lor decizia lui Donald Trump.A.D.