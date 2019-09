Pompeo: Atacurile impotriva Arabiei Saudite sunt un act de razboi! Vrea formarea unei coalitii impotriva Iranului

Ziare.

com

"Este un atac de o amploare pe care nu am mai vazut-o pana acum. Sauditii sunt natiunea care a fost atacata. A fost pe teritoriul lor. A fost un act de razboi direct", a declarat Pompeo reporterilor care il insotesc intr-o vizita in orasul saudit Jeddah, pentru discutii cu printul Mohammed bin Salman.Seful diplomatiei americane, care va vizita si Emiratele Arabe Unite, a declarat ca atacurile de sambata cu drone si rachete de croaziera impotriva a doua instalatii petroliere majore nu au fost lansate de gruparea yemenita Houthi, sustinuta de Iran , care le-a revendicat.Riadul a anuntat ca in aceste atacuri au fost folosite arme iraniene si ca investigheaza care a fost punctul de lansare. Iranul a negat orice implicare in atacul care in prima instanta a blocat jumatate din productia de petrol a Arabiei Saudite.Pompeo a spus ca tipul de zbor sugereaza ca atacul nu a venit din sud, dinspre Yemen , si ca serviciile americane de spionaj sunt convinse sa armele folosite nu se afla in arsenalul Houthi."Stim ca acestea sunt sisteme pe care Iranul nu le-a livrat nicaieri, nu le-au livrat in afara tarii, dupa stiinta noastra", a mai spus Pompeo.Reuters a relatat marti ca Statele Unite considera ca atacurile au provenit din sud-vestul Iranului, potrivit unor oficiali americani.