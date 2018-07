Presedintele Iranului, avertisment pentru Trump: Nu te juca cu coada leului! Vom raspunde la amenintare cu amenintare

Ziare.

"America ar trebui sa stie ca pacea cu Iranul este mama tuturor pacilor, iar razboiul cu Iranul este mama tuturor razboaielor. Domnule Trump, nu te juca cu coada leului, ca vei regreta", a spus Hassan Rouhani, citat de Reuters si ABC News Rouhani l-a avertizat pe Trump si in legatura cu exporturile de petrol, in contextul in care SUA incearca sa convinga alte tari sa nu mai cumpere petrol iranian. Rouhani a amintit ca Iranul are pozitie dominanta in Golf si stramtoarea Hormuz si poate oricand bloca exporturile de petrol ale tarilor din zona Golfului Persic."Nu am fost niciodata intimidati si vom raspunde la amenintare cu amenintare", a mai spus presedintele Iranului. Declaratiile au fost facute in timpul unor intalniri cu mai multi diplomati iranieni.Oficiali americani au declarat ca administratia Trump a lansat o campanie de comunicare manita sa creasca presiunea asupra Iranului, pentru a-l forta sa puna capat programului sau nuclear. Acestia au precizat ca in cadrul campaniei se folosesc informatii exagerate si chiar contradictorii.Donald Trump a anuntat in luna mai retragerea SUA din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015. Donald Trump a afirmat atunci ca Acordul nuclear iranian este "defectuos", "decazut si putred", o "rusine". Liderul de la Casa Alba sustine ca Iranul incearca sa fabrice arme atomice. Uniunea Europeana, Rusia si China isi doresc sa mentina intelegerea.A.G.