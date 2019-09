Presedintele Iranului: Vom incepe sa dezvoltam centrifuge pentru imbogatirea mai rapida a uraniului

Ziare.

In cadrul acordului nuclear din 2015, Iranul a acceptat sa pastreze cantitati restrictionate de centrifuge de prima generatie, la doua centrale nucleare.Dar dezvoltarea cu succes a unor centrifuge mai avansate i-ar permite sa produca de cateva ori mai rapid material pentru o posibila bomba nucleara, transmite Reuters."Incepand de vineri, vor avea loc activitati de cercetare si de dezvoltare a unor tipuri diferite de centrifuge si de noi centrifuge si la orice este necesar pentru imbogatirea uraniului intr-un ritm accelerat", a declarat Rouhani intr-un discurs la televiziune."Toate limitele aplicate cercetarii si dezvoltarii vor fi ridicate incepand de vineri", a afirmat presedintele.Iranul afirma ca imbogateste uraniu numai pentru a asigura combustibil pentru centralele sale nucleare.Rouhani a mai spus ca va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja drepturile si interesele si a numit dezvoltarea centrifugelor drept "al treilea pas" de retragere a angajamentelor asumate in acordul nuclear.Acordul a ridicat sanctiunile economice din 2016, in schimbul restrangerii de catre Iran a activitatilor sale nucleare. Statele Unite s-au retras anul trecut din acord si au reimpus sanctiunile.Washingtonul a permis Iranului sa pastreze 1.044 de centrifuge de prima generatie, la uzina de imbogatire a uraniului Fordow, si sa opereze alte 5.060 de centrifuge similare, timp de 10 ani, la o a doua centrala, din Natanz.Tot in cadrul acordului, Teheranul poate continua sa efectueze activitati de cercetare si dezvoltare a imbogatirii uraniului fara sa acumuleze uraniu imbogatit, incluzand si activitati cu anumite tipuri de centrifuge avansate.