Presedintele Rouhani ii raspunde lui Trump: Nu amenintati niciodata natiunea iraniana!

"Cei care se refera la numarul 52 ar trebui sa-si aminteasca si numarul 290. #IR655", a scris Rouhani intr-o referire la tragedia Airbusului zborului Iran Air 655, doborat in iulie 1988 de o nava americana deasupra Golfului si care a costat viata a 290 de persoane, noteaza France Presse.La mai mult de treizeci de ani dupa fapte, aceasta catastrofa, pentru care Iranul asteapta in continuare scuze oficiale din partea Statelor Unite, inca bantuie memoria colectiva iraniana, la fel ca in Statele Unite luarea de ostatici din 1979 la ambasada din Teheran, in timpul careia 52 de diplomati au fost tinuti captivi 444 de zile.Trump a avertizat sambata Teheranul ca Statele Unite au identificat 52 de situri in Iran si ca vor lovi "foarte rapid si foarte dur" daca Republica islamica ataca personal sau tinte americane.Unele dintre aceste situri iraniene "sunt de nivel foarte ridicat si foarte importante pentru Iran si pentru cultura iraniana", a precizat Trump pe Twitter. "Statele Unite nu mai vor amenintari!", a avertizat el.Trump a subliniat valoarea simbolica a acestei cifre, facand o legatura cu criza ostaticilor din 1979.Presedintele american si-a multiplicat mesajele amenintatoare fata de Republica islamica dupa eliminarea, vineri, intr-un raid american la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani.Teheranul a promis ca va "razbuna dur" aceasta moarte la momentul potrivit, inclusiv prin actiune militara.Trump a amenintat din nou duminica Teheranul cu "represalii majore" in caz de atac iranian asupra instalatiilor americane din Orientul Mijlociu.