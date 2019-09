Prezenta fortelor straine in Golf creste insecuritatea, avertizeaza presedintele Iranului

Ziare.

com

Rohani a vorbit la inceperea unei parade militare la Teheran si a anuntat ca Iranul va prezenta ONU in "urmatoarele zile" un plan de securitate pentru "golful Persic, stramtoarea Ormuz si marea Omanului" intre tarile riverane."Prezenta voastra a adus mereu durere si nefericire in regiune", a spus presedintele iranian, citat de AFP."Cu cat va veti indeparta, cu atat regiunea noastra va fi mai sigura. Securitatea in golful Persic vine din interior. Fortele straine sunt sursa de problema si insecuritate pentru poporul nostru si pentru regiune", a adaugat el.Atacurile cu drona asupra instalatiilor petroliere ale Arabiei Saudite, revendicate de rebelii yemeniti houthi, sustinuti de Iran, au trezit temerea unei escaladari militare in zona Golfului, secretarul de Stat american Mike Pompeo acuzand Teheranul ca a comis "un act de razboi".Dupa retragerea unilaterala in mai 2018 din acordul nuclear international privind Iranul incheiat in 2015, Washingtonul a restabilit mai multe linii de sanctiuni la adresa Iranului. In cadrul acestei politici de "presiune maxima" asupra Republicii islamice, pe 31 iulie, SUA au adaugat numele ministrului de Externe Zarif pe lista neagra a persoanelor care fac obiectul sanctiunilor financiare americane.