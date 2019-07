Programul nuclear iranian: Franta, UK si Germania indeamna la oprirea escaladarii tensiunilor si reluarea dialogului

Ziare.

"Suntem ingrijorate de riscul ca acordul din 2015 sa fie reziliat, sub presiunile sanctiunilor impuse de SUA si in urma deciziei Iranului de a nu mai aplica mai multe dintre dispozitiile centrale ale acordului", noteaza Parisul, Londra si Berlinul."Tarile noastre sunt profund ingrijorate de atacurile la care am asistat in Golful Persic si dincolo de el, precum si de deteriorarea securitatii in regiune. Credem ca a venit momentul sa actionam in mod responsabil si sa cautam mijloace pentru a opri escaladarea tensiunilor si a relua dialogul", se spune in comunicat.Pentru Franta, Marea Britanie si Germania, "riscurile sunt atat de importante incat este necesar ca toate partile implicate sa ia o pauza si sa ia in calcul consecintele posibile ale actiunilor lor", relateaza AFP si Reuters.Iranul a decis in mai, la un an dupa retragerea unilaterala a SUA din acordul international din 2015 menit sa limiteze programul sau nuclear, sa nu mai plafoneze rezervele sale de apa grea si uraniu imbogatit. Dupa aceasta, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva mai multor sectoare ale economiei iraniene.Teheranul a anuntat la 8 iulie ca produce deja uraniu imbogatit la nivelul de cel putin 4,5%, un nivel interzis de acord."In timp ce noi continuam sa sustinem acordul, continuarea lui depinde de respectarea deplina de catre Iran a obligatiilor sale", au atentionat duminica cele trei tari europene, pentru care "semnale de bunavointa sunt necesare de urgenta din partea tuturor partilor".Acordul din 2015 a fost semnat de Marea Britanie, Germania, Franta, Uniunea Europeana, SUA, Iran, China si Rusia.