Proteste antiguvernamentale in Iran, dupa doborarea avionului ucrainean. Manifestantii cer demisia lui Khamenei (Video)

After the Islamic Republic of Iran admitted that they shot down the plane, Iranians are back on the streets to protest against the regime.

The people on the streets chant: "Commander of all forces (Ayatollah Khamenei). Resign! Resign!"#IranProtests pic.twitter.com/kJRlmSnwDj - Darya Safai MP (@SafaiDarya) 11 January 2020

­čö┤Now the Iranian people are saying in the street: Khamenei is a murderer and the Islamic Republic must go. This is the real voice of the Iranian people.#IranProtests #IranPlaneCrash pic.twitter.com/qJqfQ1Ua5n - ┘ůěş┘ůě» ┘ůěŞ┘üě▒█î (@mohmd_mozafari) 11 January 2020

People out in Esfahan protesting against the Islamic Republic and Khameneis rule. #IranProtests pic.twitter.com/Y6whZM3hQZ - Dennis Naghizadeh (@DenzDejz) 11 January 2020

Regime forces are trying to rush in and beat the protesters, you see teargas in the video as well. Tehran, Right now! #IranProtests pic.twitter.com/cFPiNkIQc4 - Dennis Naghizadeh (@DenzDejz) 11 January 2020

"Comandantul suprem, demisia, demisia", au scandat protestatarii stransi in faza universitatii Amir Kabir.Imagini cu protestul au aparut pe retelele de socializare, in postari pe Twitter semnalandu-se proteste si in alte orase, dar si faptul ca fortele de ordine au intervenit in forta.Agentia semioficiala Fars a notat ca protestatarii au scandat sloganuri impotriva autoritatilor si au rupt fotografii ale lui Qassem Soleimani, generalul ucis intr-un atac cu drona al SUA.Sambata dimineata, autoritatile de la Teheran au recunoscut ca au doborat din greseala avionul companiei ucrainene Ukraine International Airlines. Avionul, un Boeing 737 UIA, s-a prabusit la doua minute dupa ce a decolat, miercuri dimineata, de la Teheran catre Kiev. Catastrofa care a dus la moartea a 176 de persoane - in principal iraniano-canadieni, dar si afgani, britanici, suedezi si ucraineni - a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, la putin timp dupa tiruri de rachete ale Teheranului asupra a doua baze folosite de armata americana in Irak.