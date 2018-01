Protestele din Iran anunta o noua Primavara persana? Manifestantii lovesc parca fara nicio teama

The dignity, security, and progress of the Iranian nation is owed to the self-sacrifice of the martyrs. What prevents enemies from exerting their atrocities is the spirit of courage, sacrifice, and faith within the nation. - Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 2, 2018

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their "pockets." The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Pana acum au murit deja 16 oameni si cateva sute au fost arestati, iar toata lumea se intreaba daca nu se va ajunge cumva la violente similare celor din 2009, cand sute de oameni si-au pierdut viata in confruntarile declansate dupa castigarea suspecta a alegerilor prezidentiale de catre controversatul Mahmoud Ahmadinejad."Amploarea protestelor si intensitatea violentelor sunt iesite din comun. Stim deja ca 16 persoane au fost ucise in vestul tarii. Am asistat la luptele de strada de luni seara. Manifestantii lovesc parca fara sa se teama de interventia fortelor de ordine. Cu toate astea, momentan, nu putem compara gravitatea violentelor din 2009 cu ce se intampla in aceste zile. O spun multe dintre sursele mele care au trecut prin accea perioada si isi amintesc foarte bine cum s-au petrecut lucrurile", a precizat corespondenta Bloomberg Golnar Motevalli, pentru BBC Nu doar amploarea, ci si natura manifestatiilor pare sa fie diferita."In 2009, protestatarii iesisera in strada pentru a i se opune presedintelui Ahmadinejad, a carui victorie electorala era controversata. Atunci protestau reformisti din toate clasele soaciale si toate generatiile din Iran. De aceasta data, Guvernul de la Teheran sustine ca protestele au tenta politica si ca au fost organizate de oponenti ai presedintelui Hassan Rouhani si ai politicii sale economice. Violentele au izbucnit in Mashhad si apoi s-au extins. Cu toate astea, peste tot in tara, protestatarii sunt fie tineri membri ai clasei muncitoare, fie studenti proveniti din clasa de mijloc", a mai spus Golnar Motevalli.Manifestatiile din 2009 din Iran au primit numele de Miscarea Verde sau Primavara persana Sute de oameni au fost ucisi atunci in timpul confruntarilor de strada si ale sute au ajuns la inchisoare. Oficial, Teheranul a recunoscut doar 30 de decese si 250 de arestari. Acum, autoritatile iraniene sustin ca cel mai probabil manifestatiile se vor calma in cateva zile.Ayatollahul Khamenei - autoritate religioasa in Iran - acuza implicare straina in alimentarea conflictelor."In aceste zile, dusmanii Iranului au folosit tot soiul de instrumente, de la bani, arme, manevre politicie si servicii de informatii pentru a crea necazuri liderului Republicii Islamice Iran", a scris acestea intr-un mesaj postat pe Twitter.Tot pe Twitter, Donald Trump anuntase ca in Iran a venit "timpul schimbarii" si ca poporul se opune opresiunii.Ulterior, intr-o noua postare, Trump a acuzat administratia Obama ca a procedat gresit in gestionarea crizei din Iran.Citeste si: