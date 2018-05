Putin, Merkel si Erdogan au cazut de acord si sustin acordul cu Iranul

Putin a vorbit si cu Erdogan

Pozitia americanilor

Ziare.

com

Cei doi lideri "au subliniat importanta esentiala a mentinerii(JCPOA, numele oficial al acordului) pentru securitatea internationala si regionala", a anuntat Kremlinul intr-un comunicat citat de AFP.Merkel urmeaza sa efectueze, saptamana viitoare, o vizita in Rusia.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus, Vladimir Putin, au catalogat drept "eronata" retragerea americana din acordul in dosarul nuclear iranian si au subliniat necesitatea mentinerii lui, au declarat vineri surse prezidentiale turce.Intr-o convorbire la telefon, joi seara, Erdogan si Putin "au convenit ca decizia americana pe tema acordului nuclear este eonata si au subliniat ca acest acord constituie un succes diplomatic care trebuie sa fie pastrat".La Moscova, Kremlinul a anuntat intr-un comunicat ca cei doi au "subliniat ca salvarea JCPOA este foarte importanta pentru securitatea internationala si regionala, dar si pentru regimul neproliferarii".Putin si Erdogan "si-au confirmat hotararea" de a continua sa coopereze in acest scop cu celelalte tari semnatare ale acordului incheiat in 2015 la Viena.Un actor-cheie in Orientul Mijlociu, Turcia, intretine relatii pragmatice cu Iranul, in pofida rivalitatii lor.Cele doua tari si-au multiplicat eforturile in vederea dezvoltarii schimburilor lor comerciale si turistice si coopereaza in dosarul sirian, in care sustin insa tabere opuse.Impreuna cu Rusia, ele patroneaza "procesul de la Astana", care a permis sa se implementeze patru zone de "dezescaladare" vizand o reducere a confruntarilor militare in Siria.Concomitent, Turcia, o tara membra NATO, intretine relatii complicate cu Statele Unite, din cauza unor diferende in Siria.Casa Alba vrea ca inspectiile instalatiilor nucleare iraniene sa continue, in pofida retragerii anuntate de catre presedintele Donald Trump a Statelor Unite din acordul in dosarul nuclear iranian, au declarat joi oficiali americani pentru AFP."Noi ne asteptam ca Iranul sa continue sa aplice protocolul aditional si sa coopereze cu AIEA, indiferent daca acordul ramane in vigoare sau nu", a declarat un oficial guvernamental de rang inalt.El se referea la Protocolul aditional al Tratatului Neproliferarii Armelor Nucleare (TNP) si la Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA).