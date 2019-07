Putin si Macron isi unesc fortele ca sa salveze acordul nuclear iranian. Presedintele francez va merge la Moscova

Cum a aruncat Trump in aer acordul

Cei doi presedinti au "subliniat faptul ca acordul este un factor important in vederea asigurarii securitatii in Orientul Mijlociu si regimului neproliferarii nucleare", intr-o convorbire telefonica, la initiativa Frantei, potrivit Moscovei.Ei au "notat importanta consolidarii eforturilor tuturor statelor interesate in pastrarea in totalitate a acordului" incheiat la 14 iulie 2015.Cei doi sefi de stat au abordat, de asemena, Razboiul din Siria, iar Emmanuel Macron a acceptat invitatia lui Vladimir Putin la marcarea a 75 de ani de la infrangerea Germaniei naziste in al Doilea Razboi Mondial, la 9 mai 2020, la Moscova, a precizat Kremlinul.Tensiunile continua sa creasca in regiunea Golfului Persic dupa retragerea unilaterala a Statelor Unite, in mai 2018, din acordul nuclear international.Teheranul s-a angajat prin acest text sa nu caute sa se doteze cu arma atomica si a acceptat sa-si limiteze programul nuclear in schimbul ridicarii sanctiunilor internationale care-i asfixiau economia.Insa reimpunerea sanctiunilor americane a avut ca efect izolarea aproape totala a Iranului de sistemul financiar international si pierderea aproape tuturor cumparatorilor petrolului iranian.In replica la retregarea americana, Teheranul a inceput din iulie sa se retraga din anumite obligatii prevazute de acord, la care Rusia, China, Franta, Marea Britanie si Germania sunt in continuare parte.Ministrul german de Externe Heiko Maas a reiterat joi ca "nu intelege" iesirea americana din acord si a indemnat din nou Iranul sa-si "respecte angajamentele".Discutiile au avut loc dupa ce presedintele iranian Hassan Rohani a indemnat joi Europa sa-si "intensifice eforturile" in vederea salvarii Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau francez Emmanuel Macron."Republica islamica Iran este hotarata sa pastreze deschise toate canalele care permit salvarea acestu acord. Europa trebuie sa-si intensifice eforturile in vederea realizarii asteptarilor legitime ale Iranului. Partea europeana si partea iraniana (ale acordului) trebuie sa incerce sa ia masuri echilibrate in vederea salvarii acestui pact", a subliniat Rohani."Exista oameni in Statele Unite care nu vor ca incercarile de a-l salva sa reuseasca", a apreciat Rohani, avertizand ca "timpul care trece si ocaziile pierdute (vor ajunge sa oblige) Iranul sa implementeze a treia etapa" a planului sau in vederea reducerii angajamentelor pe care si le-a asumat la Viena.Consilierul diplomatic al lui Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, s-a intalnit, la 11 iulie, cu Hassan Rohani, la Teheran, si cu mai multi oficiali iranieni.Palatul Elysee anunta atunci ca actioneaza in vederea unei "pauze" in escaladarea intre Teheran si Washington.Acordul incheiat intre Iran, o tara petroliera, si Grupul 5+1 (China, Franta, Marea Britanie, Rusia, Statele Unite si Germania) este fragilizat de retragerea in mai 2018 a Statelor Unite, care au reimpus ulterior sanctiuni economice. Acestea priveaza Republica islamica de beneficii la care aceasta se astepta prin acest acord.Dupa ce a cerut, in zadar, altor parti la acord sa-i garanteze interesele impotriva sanctiunilor americane, Teheranul a inceput sa se retraga, in mai, in mod progresiv, din anumite dintre angajamentele sale, anuntand ca vrea ca, astfel, sa-si oblige partenerii sa isi asume responsabilitatea in salvarea acestui pact.O consecinta a acestei decizii este faptul ca rezervele iraniene de uraniu imbogatit au depasit, la inceputul lui iulie, limita impusa de acord (300 de kilograme), iar Iranul imbogateste de-acum uraniu la un nivel de peste 4,5%, interzis de nivelul maxim la care s-a angajat in 2015 (3,6%).Iranul a amenintat de asemena sa se retraga si din alte angajamente, la inceputul lui septembrie - "a treia etapa" evocata de Rohani -, daca europenii nu gasesc un mijloc de ocolire a sanctiunilor americane, pentru a-si putea vinde petrolul.Teheranul a acceptat prin Acordul de la Viena sa-si limiteze programul nuclear, in schimbul unei ridicari a sanctiunilor internationale care-o asfixiaza economia.