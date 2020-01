Razboi terminat? Iranului i-e frica

Iranul credea ca nimic esential nu s-a schimbat

E momentul galeriilor si numaratorii de bombe, de rachete si de victime. Televiziunea ayatolahilor anuntase, ilar, "optzeci de americani morti" , in urma tirului zecilor de rachete iraniene lansate asupra celor doua baze militare ale SUA din Irak. Americanii, mai modesti, au anuntat zero.Dincolo de ridicolul minciunilor si al dublului limbaj al Teheranului, care, tipic pentru orice regim totalitar, una afirma pentru consumul conspirationist si propagandist intern si extern si alta-i zice strainatatii rationale, un fapt e clar. Victime americane vor mai fi.Cum vor mai fi si victime israeliene, arabe, persane, siite si sunite, cat timp in Iran va continua sa domneasca un regim teocratic, fundamentalist, expansionist si terorist. Aceasta, laolalta cu aliantele antidemocratice ale Teheranului si ambitiile nucleare si genocidale devenite, dupa revolutia islamica, politica Iranului, reprezinta, de fapt, alaturi de terorismul sunit pe care l-a inspirat, problema de baza a Orientului Mijlociu.Dar regimul iranian nu e complet dement. Stie, pe de o parte, ca nu doar pentru obsesiile sale hegemoniale, ci si pentru supravietuirea sa, e obligatoriu sa proiecteze in regiune o imagine de forta. A emite declaratii cat mai intransigente, ratoindu-se cat mai contondent la SUA ori la Israel, face parte, conform codurilor de limbaj si de comportament regionale, din discursul necesar perpetuarii acestei proiectii.Fara de care ayatolahii risca sa se vada parasiti pana si de propriile unitati de elita.Pe de alta parte, regimul persan stie la fel de bine ca nu stie mai nimic despre America actuala. Si ca, prin urmare, nu se poate pune, militar, cu aceasta America. Aceea, impredictibila, a lui Trump.In epoca presedintiei Obama Iranul avusese de-a face, vadit, cu o altfel de superputere. Una de tot reticenta sa foloseasca forta militara. Iar pana la eliminarea lui Soleimani, islamistii de la Teheran sperasera ca, in pofida sanctiunilor, a denuntarii acordului nuclear si a politicii americane a "presiunii maxime", nimic esential nu s-a schimbat. Asa sugerase inca la 2 ianuarie un tweet al ayatolahului Khamenei (foto), liderul suprem al teocratiei.Care, impreuna cu teroristul sau sef, a gresit fatal crezand ca SUA sunt prea retractile, prea lase, prea imersate in izolationism si galcevi politice interne pentru a mai indrazni, in an electoral, sa-si asume lupta cu arma in mana impotriva regimului sau.Eliminarea lui Soleimani, asasinul care condusese nu doar brigazile al Kuds ale Garzilor Revolutionare iraniene, bratul militar prelungit al teocratiei, ci si diplomatia regionala a imperiului persan, a modificat din temelii situatia. Si a schimbat radical si perceptia ei, la Teheran.Incat e foarte posibil ca, pe moment, sfaturile Rusiei care se teme sa-si riste castigurile obtinute in Siria, poate si ale Chinei, care-si simte periclitate profiturile comerciale uriase, precum si frica de impredicitibilitatea ripostelor lui Trump, sa fi ostoit partial furia starnita de uciderea generalului si a complicelui sau irakian.Furie, pe care a racorit-o intrucatva si tirul de rachete abatute, in replica, asupra celor doua baze atacate. Si pentru ca dinamica loviturilor militare si a ripostelor pe care le genereaza scapa adesea de sub controlul beligerantilor, iranienii, prudenti, i-au avertizat in prealabil pe irakieni si implicit pe americani, asupra declansarii tirului. Semn ca le e foarte frica.Totusi, diferente culturale esentiale despart ireconciliabil cele doua tabere si capacitatea lor de a intelege adevaratele dureri si intentii ale celeilalte.Ceea ce nu intelesesera iranienii lui Soleimani este, intre multe altele, ca uciderea unor americani (mai mult decat atacul asupra unor ambasade) e pragul peste care a trece declanseaza invariabil, peste ocean, dorinta irepresibila a unor riposte ferme.Soleimani ar mai trai probabil si azi, daca rachetele militiei siite lansate asupra bazei americane de la Kirkuk n-ar fi omorat un civil american.La randul ei, stanga occidentala si diplomatia europeana nu par capabile sa priceapa altele. De pilda, ca islamo-fascismul teroristilor nu se combate prin ignorarea exportului sau in regiune, prin alimentarea disensiunilor apusene si lasitatea retragerilor rapide, prin declaratii de amor fata de inamici, cuplate cu ura de sine si prin oglindirea acestor sentimente in politici impaciuitoriste; ori prin perpetuarea de fictiuni ilare, precum prezumtiva fiabilitate a unui tratat nuclear in realitate nascut mort, dar declarat in repetate randuri viu, astfel incat Iranul sa scape de sanctiuni, sa incaseze averi incomensurabile din exportul de titei si sa-si poata finanta expansiunea si trupele teroriste conduse de un Soleimani.Or, varii oficiali europeni, intre care luxemburghezul Jean Asselborn, care nu rateaza nicio sansa de a-si proba miopia cand e vorba de extremism musulman si de-a aluneca in derizoriu, evoca in continuare scenarii impaciuitoriste. Si posibilitatea resuscitarii tratatului nuclear, in ciuda celor cinci succesive incalcari persane ale acordului, denuntat initial de SUA si ingropat practic, intre timp, de iranieni.Net mai adecvata e critica irelevantei diplomatiei europene articulata, pe drept, la Munchen, de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Dar nici presedintele Romaniei si nici ministrul sau de Externe nu manifesta curajul si inteligenta de a spune lucrurilor pe nume, fie si intr-un mod diplomatic adecvat, astfel incat sa nu-si deterioreze relatiile nici cu europenii, nici cu americanii.Pentru ca litigii precum cel de fata nu se rezolva prin recurs exclusiv la orbiri voluntare, la cedari si la bla bla-uri botezate dialog, valori, soft-power si diplomatie (cand de fapt sunt doar alibiuri si ipocrizie).Adevarul e ca o politica externa lipsita de o forta militara disuasiva, care s-o sustina eficient, nu face nici cat o ceapa degerata.Solutia geopolitica a conflictului presupune reimbarbatarea Europei, reunificarea Vestului si solidarizarea transatlantica. Precum si dezagregarea din interior si exterior a tiraniilor totalitare, de felul celei iraniene.