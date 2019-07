Razboiul cu Iranul chiar bate la usa. Noul sef al diplomatiei UE accepta exterminarea evreilor?

Umilinta grava pentru Iran

Lasitatea UE

Ziare

com

A determina in ce masura un conflict militar implicand Iranul islamist a devenit probabil nu pare prea greu. E suficient sa se urmareasca pretul motorinei in benzinarii, care explodeaza subit, ori de cate ori cresc si tensiunile din Golf. Unde s-au inmultit alarmant, mai nou, actele de piraterie.Incidentul a avut loc in Stramtoarea Ormuz. Unde, potrivit informatiilor Regatului Unit si SUA, mai multe vedete ale Garzilor revolutionare iraniene au incercat sa captureze si sa deturneze un petrolier britanic, navigand in apropierea apelor teritoriale persane.Alertata de un petrolier, o fregata britanica s-a interpus intre ambarcatiunile agresoare si nava atacata, bracand tunurile pe vedetele iraniene. Potrivit britanicilor, ambarcatiunile "hartuitoare" ar fi luat-o la sanatoasa in urma "avertismentelor verbale" ale fregatei.Militarii americani din zona au confirmat luarea de pozitie a Regatului Unit. In reactia sa oficiala, Londra a cerut autoritatilor iraniene sa procedeze la deescaladarea situatiei.Ca Iranul respinge acuzele nu e de mirare. Dar probabilitatea ca ele sa corespunda realitatii frizeaza certitudinea. Cu doar o saptamana inainte, iranienii au reactionat la sechestrarea de catre britanici, in Gibraltar, a unei nave iraniene suspectate a face contrabanda cu petrol destinat Siriei prin amenintari virulente.Seful diplomatiei iraniene, Zarif, estimase ca actiunea britanica ar reprezenta un "precedent periculos" si trebuie sa ia sfarsit. In rastimp, alt oficial iranian a declarat ca, daca britanicii nu dau drumul navei arestate, e de datoria autoritatilor de la Teheran sa captureze un petrolier britanic.O asemenea tentativa tocmai pare sa fi avut loc. Si sa fi esuat din cauza fermitatii militare britanice.Daca, asa cum e probabil, informatiile anglo-americane sunt fiabile si nu fake-news, cum sustine Teheranul, e clar ca, dupa belicoasele lor declaratii, garzile iraniene si liderul lor politic si spiritual, ayatolahul Kamenei, se vad umiliti grav.Caci o altercatie soldata cu fuga din fata inamicului a unor militari e greu sa fie interpretata altfel. Mai ales in Orientul Mijlociu. Unde acceptia fundamentalista a islamului nu admite dezonoarea rezultata dintr-o infrangere, islamul radical fiind el insusi, in parte, in formele sale actuale, consecinta infrangerii iscate de infiintarea statului evreu.Prin urmare,. Pentru a spala rusinea acestei catastrofe, n-ar fi deloc exclus ca regimul sa simta nevoia sa lanseze rapid alte provocari, mai ample.Intrucat Iranul exporta de ani si decenii nu doar extremism ideologic, ci si terorism si razboaie civile, iar trupele iraniene controleaza, partial prin interpusi, vaste zone in Orientul Mijlociu, asemenea provocari s-ar putea produce in cele mai diverse locuri. E deci fireasca scumpirea pretului titeiului si produselor derivate. CaciCu atat mai mult cu cat s-a inasprit perceptibil si litigiul cu privire la acordul nuclear cu Teheranul. Pe care iranienii au reanuntat ca-l denunta , spre a imbogati uraniul peste nivelul permis de intelegerea incheiata cu puterile cu drept de veto in Consiliul de Securitate al ONU si cu Germania.In raspar cu Joint Comprehensive Plan of Action, cum se numeste acordul, iranienii au anuntat ca vor depasi limitele unei imbogatiri a uraniului de 3,67%. Ceea ce ar fi un pas spre bomba atomica.Or, in loc sa refaca unitatea apuseana, astfel incat Vestul sa aiba un singur glas si sa dobandeasca o autoritate sporita, europenii isi manifesta in continuare lasitatea, egoismul si impaciuitorismul.Cele trei puteri europene semnatare ale acordului, in speta Franta, Marea Britanie si Germania, s-au plasat alaturi de Rusia si China comunista, refuzand, inca, sa se alature SUA si sa procedeze la reluarea sanctiunilor impuse Iranului, asa cum prevede, in fapt, controversata intelegere cu Iranul.In timp ce anglo-americanii le reproseaza iranienilor actul de piraterie al tentativei esuate a deturnarii unui petrolier britanic, incident de natura sa exacerbeze notabil tensiunile din Golf si sa riste sa prefateze un razboi de proportii, UE ramane plasata intre ciocan si nicovala. Si se vede presata si de iranieni si de americani sa salveze situatia prin solidaritate cu propria tabara.Franta, care are notabile interese economice in Iran, face, impreuna cu Germania, eforturi disperate de a salva un acord nascut, din capul locului, mort. Caci n-a furnizat niciodata garantii universal credibile si realmente verificabile de abtinere a Iranului de la constructia de arme nucleare.Or,. Deloc de mirare ca statul evreu se simte serios periclitat de Teheran. Premierul israelian Netanyahu a replicat recent repetatelor amenintari ale ayatolahilor, afirmand ca avioanele militare israeliene au o raza de actiune care include "orice loc din Orientul Mijlociu".Efectul descurajator al unor astfel de expresii ale fermitatii evreiesti e insa limitat sever de poltroneria vesteuropeana. Care se pregateste s-o inlocuiasca la carma diplomatiei continentale pe Federica Mogherini cu Josep Borrell.E vorba de un socialist spaniol afisand o si mai trainica prietenie cu ayatolahii, cu Rusia si China comunista, precum si o mai adanca aversiune fata de SUA si Israel, decat cele proprii neomarxistei din Italia. Caci Borrell n-a avut probleme nici sa felicite fierbinte si locvace teocratia iraniana la 40 de ani de la infiintarea tiraniei islamiste persane. Nici sa declare, textual, ca "pe europeni ii despart de americani valorile", nu doar interesele economice.Remarcabila e si placiditatea cu care se inclina Borrell in fata amenintarilor iraniene cu genocidul."Iranul", a constatat el, "vrea sa extermine Israelul. Nu e nimic nou in asta. Trebuie sa acceptam". Nu, serios? Chiar "accepta" Borrell exterminarea evreilor? Aceasta-i va fi diplomatia europeana?Sa-i fi intrebat socialistul spaniol si pe israelieni? Sau pe europenii care nu vor sa se repete Holocaustul si se arata ingrijorati de zecile de mii de rachete de provenienta iraniana indreptate asupra statului evreu?