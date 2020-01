Reactia Rusiei dupa asasinarea lui Soleimani: Este cel mai nefast scenariu

Ziare.

"Consideram uciderea lui Soleimani ca urmare a atacurilor aeriene americane de langa Bagdad un pas indraznet care va duce la tensiuni crescande in regiune. Soleimani a fost devotat protejarii intereselor nationale ale Iranului", a declarat oficialul rus pentru agentia RIA Novosti, citata de The Moscow Times La randul sau, senatorul rus Konstantin Kosachev a numit uciderea lui Soleimani, seful unitatii Quds din Garzile revolutionare iraniene, considerat arhitectul raspandirii influentei Iranului in Orientul Mijlociu, "", fiind de parere ca Teheranul nu va intarzia sa se razbune."Sunt vesti foarte proaste, care prevestesc o noua confruntare intre americani si siitii radicali din Iran. As fi foarte bucuros sa mi se demonstreze ca ma insel, deoarece", a spus Kosachev pentru RIA.Expertul rus pe politica externa Dmitri Trenin, care conduce think tank-ul Moscow Carnegie Centre, este, de asemenea, de parere ca"Uciderea lui Soleimani nu va opri Iranul. Cel mai probabil, va agrava situatia din regiune, incepand cu Irakul", a scris Trenin pe Twitter.Rusia si Iranul au fost principalii aliati ai presedintelui sirian Bashar al-Assad in timpul razboiului civil din Siria. Alaturi de China, cele doua tari au desafasurat la sfarsitul lunii decembrie manevre militare comune in Oceanul Indian si in Marea Omanului.