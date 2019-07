Retea de 17 spioni CIA destructurata in Iran. Mai multi au fost condamnati la moarte, anunta guvernul

Ziare.

Ministerul iranian al Informatiilor, citat de televiziunea nationala, a anuntat ca a destructurat o retea de spioni CIA si a arestat 17 suspecti.Un functionar de la minister a anuntat ca unii dintre ei au fost condamnati la moarte, potrivit agentiei iraniene de presa Fars."Cei care au tradat in mod deliberat tara au fost predati justitiei. Unii au fost condamnati la moarte, altii la pedepse lungi in inchisoare", a declarat pentru presa seful contraspionajului la Ministerul iranian al Informatiilor, a carui identitate nu a fost dezvaluita.Suspectii erau angajati "in sectoare sensibile" sau in activitati private legate de aceste sectoare, a spus el, fara sa faca alte precizari.Suspectii actionau in mod independent unii de altii, a adaugat el, fara sa spuna catiau fost condamnati la moarte.Unii dintre ei au fost recrutati dupa ce au cazut intr-o "capcana" pe care le-a intins-o CIA, in timp ce solicitau vize pentru a se duce in Statele Unite, porivit acestui oficial iranian."Unii au fost abordati in timp ce isi depuneau cererea de viza, altii aveau deja viza, dar au fost unor presiuni din partea CIA la momentul reinnoirii acesteia", a declarat el.Acest anunt intervine intr-un context "exploziv" intre Iran si Statele Unite, la un an dupa retragerea americana din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si in contextul in care tensiunile se intensifica zi de zi la Golful Persic.