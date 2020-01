Reuniune de urgenta a NATO ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu

Ziare.

Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va evalua situatia din zona dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani, a declarat un purtator de cuvant al NATO.Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis anterior ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Soleimani, al carui convoi a fost vineri tinta unei drone americane pe aeroportul din Bagdad.''Estimam ca suntca Iranul sa comita o greseala si sa ia decizia de a ataca forte ale noastre, militari ai nostri in Irak sau soldati in nord-estul Siriei. Iranul ar face o grava greseala daca va ataca, dar noi ne pregatim '', a spus Pompeo la postul Fox News.Oficiali iranieni au promis ca tara lor va razbuna moartea acestui general, care conducea Forta Quds, unitate speciala din corpul Gardienilor Revolutiei insarcinata cu operatiunile externe si pe seama caruia Statele Unite au pus atacuri soldate cu moartea a numerosi americani in regiune.In replica, presedintele Donald Trump, care a ordonat operatiunea in care a fost ucis Soleimani, a spus ca SUA au stabilit o lista cu 52 de obiective iraniene - numarul americanilor luati ostatici in 1979 la ambasada americana din Teheran - care vor fi lovite in eventualitatea unor represalii iraniene, printre aceste obiective fiind si situri cultural-istorice.Raidul american a fost criticat de responsabili irakieni, care au acuzat SUA de incalcare a suveranitatii Irakului, iar parlamentul de la Bagdad a adoptat duminica o rezolutie prin care cere retragerea tuturor trupelor straine din Irak, solicitare sustinuta de premierul irakian demisionar Adel Abdul Mahdi.